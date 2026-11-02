Petizione CNews: 500mila firme per il dibattito parlamentare

Una petizione per chiudere CNews raggiunge 500mila firme sull'Assemblea Nazionale. Si apre la strada al dibattito in Parlamento su propaganda e legame con RN.

Una petizione dedicata alla chiusura del canale televisivo francese CNews ha superato la soglia critica di 500.000 firme sul portale ufficiale dell' Assemblea Nazionale francese, segnando un punto di svolta decisivo. Questo traguardo quantitativo spiana la strada a un dibattito formale in sede parlamentare sulla gestione e l'operato del network, una mossa che potrebbe alterare significativamente il panorama mediatico del Paese. Il canale, noto per la sua posizione rigorosa su temi sensibili come l'immigrazione e la criminalità, si trova ora al centro di un acceso confronto politico e sociale.

La dinamica della raccolta firme

La campagna, intitolata ufficialmente "rimuovere CNews dalle trasmissioni francesi", è stata avviata il 10 giugno 2026 e ha registrato una crescita esponenziale nel giro di pochi mesi. Secondo il regolamento interno dell'Assemblea Nazionale, il raggiungimento di mezzo milione di adesioni obbliga le istituzioni a esaminare la richiesta. Una commissione competente deve ora verificare la validità della petizione e deliberare se autorizzare un dibattito pubblico in aula. Questa procedura rappresenta un meccanismo di controllo democratico raro, riservato esclusivamente alle richieste di maggiore rilevanza sociale.

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Accuse di propaganda e legame con RN

I promotori della petizione sostengono che CNews, di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré, non operi come un canale di informazione tradizionale. Al contrario, viene descritta come una "macchina di propaganda" la cui agenda editoriale segue fedelmente le linee politiche del Rassemblement National, il partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen. I critici evidenziano come la copertura mediatica del canale sembri allinearsi strategicamente agli interessi del RN, creando un ecosistema di influenza reciproca tra stampa e politica.

La tensione tra il network e l'estrema destra non è nuova, ma si è intensificata nelle ultime settimane. Tuttavia, molti osservatori notano una convergenza editoriale che favorisce chiaramente la narrazione di Marine Le Pen. Questa simbiosi potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per il canale se, come indicano diversi sondaggi di opinione, Le Pen dovesse vincere le elezioni presidenziali del 2027. Una sua vittoria aprirebbe scenari inediti per il settore televisivo nazionale.

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Conseguenze economiche e strategiche

Se Marine Le Pen dovesse mantenere la sua promessa di privatizzare l'emittenza pubblica, CNews trarrebbe enormi benefici, dato che il canale ha criticato aspramente il modello di servizio pubblico per anni. Questa potenziale transizione verso un asset più dominante nel mercato televisivo francese è uno dei timori principali dei detrattori. La paura è che una vittoria elettorale si traduca in un controllo de facto sui flussi informativi nazionali, consolidando il potere di Bolloré attraverso canali politici favorevoli.

La posizione economica di CNews è stata forte negli ultimi anni, passando da un umile 1% di quota di mercato al lancio nel 2017 alla redditività raggiunta lo scorso anno. In quel periodo, il network è diventato il canale di informazione in chiaro più seguito in Francia, superando la concorrenza storica. Tuttavia, l'audience ha subito un calo significativo quest'anno, a causa della guerra in Iran che ha spostato l'attenzione degli spettatori verso altri media.

Prossimi passi e impatto sul dibattito pubblico

Nonostante il calo degli ascolti, l'influenza politica e culturale di CNews rimane significativa nel dibattito nazionale. La commissione parlamentare ora deve valutare se il dibattito può effettivamente aver luogo, un processo che potrebbe richiedere settimane. Se approvato, la discussione in Assemblea Nazionale porterà alla luce nuove prove sulla presunta propagandistica del canale.

Questa vicenda mette in luce la delicata equilibrio tra libertà di stampa e responsabilità sociale nel panorama democratico francese. Le decisioni prese dall'Assemblea Nazionale nei prossimi giorni potrebbero stabilire un precedente importante per la regolamentazione dei media privati. Il mondo della comunicazione attende con attenzione l'esito di questo processo, che potrebbe ridefinire i confini del giornalismo politico in Francia. L'episodio riflette tensioni più ampie riguardo al ruolo dell'informazione nei tempi di polarizzazione politica crescente.