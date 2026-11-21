Il procuratore generale di Catanzaro ha chiesto la conferma dell'ergastolo per Giovanni Camassa nel processo di revisione per l'omicidio di Angela Petrachi. La sentenza è fissata per il 2026.

Il procuratore generale della Corte d'Appello di Catanzaro ha richiesto la conferma della condanna all'ergastolo per Giovanni Camassa. L'agricoltore è stato definito responsabile dell'uccisione e delle sevizie subite da Angela Petrachi, il cui corpo senza vita fu rinvenuto in un boschetto.

La posizione del procuratore generale

Tecnicamente, l'ufficio del procuratore ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza di revisione. Di conseguenza, la richiesta implica che la pena definita in precedenza debba essere mantenuta invariata e confermata. La magistratura ha esaminato gli elementi processuali per valutare la fondatezza delle nuove domande di riesame.

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La richiesta avviene nell'ambito del procedimento penale che riguarda il caso specifico. La posizione dell'imputato è stata sottoposta all'attenzione della Corte d'Appello durante le udienze svolte nella sede calabrese. Il procuratore ha quindi delineato la propria strategia difensiva della società civile attraverso questa istanza.

I dettagli del processo di revisione

Giovanni Camassa si è dichiarato sempre innocente nei confronti delle accuse di omicidio aggravato. Nonostante le dichiarazioni di estraneità del condannato, la procedura legale procede verso la sua conclusione. Il dibattimento si è concluso con le arringhe finali e le richieste delle parti.

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La nuova traccia genetica emersa durante le indagini ha giocato un ruolo significativo nel contesto delle prove raccolte. Tuttavia, la valutazione finale spetta alla Corte, che dovrà stabilire se tali elementi siano sufficienti a rivisitare il giudizio storico. L'agricoltore continua a negare la propria colpevolezza nonostante le evidenze processuali.

Il calendario processuale e la sentenza

Il processo è stato ufficialmente aggiornato al 12 gennaio 2026 per la decisione finale. In tale data, la Corte d'Appello di Catanzaro pronuncerà la sentenza relativa alla revisione. Questo lasso temporale indica che l'attesa per la conclusione definitiva dell'iter giudiziario si protrarrà per diversi mesi.

La decisione del 12 gennaio 2026 rappresenterà l'atto conclusivo del procedimento di revisione. Qualora la Corte accogliesse il parere del procuratore, l'ergastolo confermerebbe definitivamente la responsabilità di Giovanni Camassa. In caso contrario, si aprirebbe un nuovo scenario giudiziario.

Impatto sociale del caso

Il caso ha suscitato profonda attenzione mediatica e civile per la brutalità del crimine. La figura di Angela Petrachi rimane centrale nella memoria collettiva per le circostanze del ritrovamento. La conferma o la revisione della pena segnerà un punto di svolta nella giustizia italiana su questi temi.

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La società civile segue con interesse l'evoluzione della vicenda giudiziaria. L'esito del 12 gennaio 2026 chiarirà definitivamente la posizione legale di Giovanni Camassa. La Corte d'Appello di Catanzaro è chiamata a emettere un giudizio che chiude o riapre un capitolo doloroso della cronaca nera italiana.