Una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato vicino all'Oman. L'UKMTO conferma l'incidente in una rotta strategica per il petrolio globale.

Una petroliera in navigazione è stata colpita da un proiettile non identificato nelle acque dello Stretto di Hormuz, al largo delle coste omanite. L'incidente è avvenuto sabato, 21 novembre, quando la nave si trovava in fase di uscita dallo stretto marittimo di cruciale importanza geopolitica.

Dettagli dell'attacco e posizione geografica

Secondo quanto comunicato dall'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), l'impatto si è verificato nella parte posteriore della petroliera. Il proiettile ha colpito la nave a circa undici miglia nautiche a nord di Khasab, una localizzazione precisa che pone l'evento a poca distanza dalla costa omanita. La presenza di munizioni o ordigni sospetti in queste acque ha portato il canale marittimo sotto i riflettori dell'attenzione internazionale per la sicurezza della navigazione.

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Vicinanze di Khasab e penisola di Musandam

La città di Khasab è situata sulla penisola di Musandam in Oman, un'area geografica strategica che si affaccia direttamente all'imbocco dello Stretto di Hormuz. Questa via navigabile rappresenta una delle arterie più vitali per il commercio energetico mondiale. La sua posizione unica la rende un punto di passaggio obbligato per le navi cisterna che trasportano risorse energetiche dai paesi del Golfo verso i mercati internazionali.

Impatto sul traffico petrolifero globale

Prima dell'attuale conflittualità, lo Stretto di Hormuz trasportava quasi un quinto delle forniture mondiali di petrolio greggio. Questo dato evidenzia l'enorme volume di merci che transita abitualmente attraverso questa porzione di mare. Qualsiasi interruzione o pericolo in questa specifica area può avere ripercussioni immediate e significative sui prezzi energetici e sulle catene di approvvigionamento globali. La natura del proiettile resta sconosciuta, poiché le autorità competenti lo definiscono non identificato al momento attuale.

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Situazione del conflitto e chiusura della rotta

Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz è stato interrotto e gravemente compromesso dal momento in cui l'Iran ha deciso di chiudere la via navigabile. Questa decisione drastica è stata presa in seguito allo scoppio del conflitto il 28 febbraio. La situazione di tensione ha portato a un'interruzione significativa del flusso di petrolio che caratterizzava la regione prima dell'escalation delle ostilità tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Conseguenze immediate e danni registrati

L'UKMTO ha precisato che non sono stati segnalati feriti tra l'equipaggio della petroliera colpita. Questa informazione è fondamentale per valutare le immediate conseguenze umane dell'incidente. Tuttavia, l'impatto ambientale dell'incidente non è ancora noto. Al momento non ci sono conferme sull'eventuale fuoriuscita di petrolio o su danni ecologici nelle acque circostanti. Le autorità continuano a monitorare la situazione da vicino.

L'evento sottolinea la crescente vulnerabilità delle rotte commerciali marittime in Medio Oriente. La presenza di proiettili non identificati in aree ad alto traffico navale aumenta l'incertezza per le compagnie di navigazione. Le misure di sicurezza devono essere ulteriormente rafforzate per garantire la circolazione sicura delle navi cisterna in questa zona strategica.