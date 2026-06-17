Petroliere iraniane superano il blocco navale americano

Le petroliere iraniane hanno superato per la prima volta negli ultimi due mesi l'area del Golfo Persico oggetto del blocco navale americano. L'Iran ha dichiarato che il memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti prevede la fine immediata del blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani. I prezzi del petrolio sono leggermente calati, mentre il Qatar prevede di incrementare rapidamente la produzione di gas naturale liquefatto una volta riaperto lo Stretto di Hormuz.

Le petroliere iraniane hanno superato per la prima volta negli ultimi due mesi l'area del Golfo Persico oggetto del blocco navale americano. Lo ha reso noto il sito di monitoraggio TankerTrackers su X. Le due imbarcazioni in questione sono la 'Diona' e la 'Hero2', che trasportano in totale 3,8 milioni di barili di petrolio iraniano.

Successivamente anche una terza nave, la 'Sonia I', ha superato la linea di blocco, trasportando 1 milione di barili di petrolio. L'Iran ha dichiarato che il memorandum d'intesa raggiunto con gli Stati Uniti prevede la fine immediata del blocco navale imposto da Washington ai porti iraniani, in vigore da due mesi.

I prezzi del petrolio sono leggermente calati, prolungando le flessioni della seduta precedente, sebbene l'incertezza sulla piena ripresa del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz abbia limitato ulteriori ribassi. Il Brent cede lo 0,75% a 78,37 dollari al barile, mentre il WTI perde lo 0,83% a 75,42 dollari al barile.

Il Qatar prevede di incrementare rapidamente la produzione di gas naturale liquefatto una volta riaperto lo Stretto di Hormuz, puntando a ripristinare la maggior parte della sua capacità di esportazione entro due mesi. QatarEnergy, che gestisce l'impianto di gnl del Paese, ha comunicato agli acquirenti di prevedere un aumento della produzione fino al 50% circa della capacità un mese dopo il ripristino del transito sicuro attraverso lo stretto e fino all'80% circa entro due mesi.

La capacità rimanente, equivalente a due unità di produzione, richiederà anni per essere completamente ripristinata dopo i danni subiti a seguito degli attacchi missilistici iraniani di marzo





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