Petrolio: Dopo una breve tregua, i prezzi tornano a salire sopra i 114 dollari al barile

Il prezzo del petrolio continua la sua corsa al rialzo, superando i 114 dollari al barile dopo una breve pausa. Il fallimento della tregua tra Iran e Stati Uniti, insieme ai danni alle infrastrutture petrolifere, alimenta la crescita dei prezzi, gravando sull'inflazione e sui bilanci delle famiglie e delle imprese. Le preoccupazioni riguardano anche le possibili conseguenze di una crisi finanziaria e industriale di vasta portata, sollevate da esperti del settore.

La tregua nel rialzo dei prezzi del petrolio è durata lo spazio di una mattina, con i costi che hanno ripreso a correre sopra i 114 dollari al barile. Questo aumento è scaturito dopo il fallimento dell'ipotesi di una tregua immediata di 45 giorni tra Iran e Stati Uniti .

Sebbene le trattative diplomatiche continuino e alcune petroliere legate al regime di Teheran o ai suoi alleati continuino a transitare nello stretto di Hormuz, gli investitori mostrano preoccupazione per i danni alle infrastrutture petrolifere, sia iraniane che negli stati del Golfo. Questi attacchi avranno conseguenze durature, indipendentemente dall'eventuale rapida risoluzione del conflitto o dallo sblocco, seppur parziale, dello stretto. Nonostante il governo italiano abbia prorogato, tramite decreto, il taglio delle accise fino al 1 maggio, in attesa dell'approvazione da parte della commissione finanze del Senato, i prezzi continuano a crescere presso i distributori. Le rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) evidenziano un aumento del prezzo della benzina in modalità 'self', con una media di 1,781 euro al litro, rispetto ai 1,777 euro al litro di sabato, e del gasolio, che si attesta sui 2,140 euro al litro, rispetto ai 2,130 euro al litro di sabato. Sulla rete autostradale, i costi sono ancora più elevati, con la benzina 'self' che raggiunge in media 1,816 euro al litro e il gasolio 2,157 euro al litro. Le incertezze sulla durata e le conseguenze delle operazioni militari in corso, alimentano il timore di una crisi finanziaria e industriale di vasta portata. L'amministratore delegato di JP Morgan, Jamie Dimon, ha espresso preoccupazioni significative, sottolineando il rischio che la guerra possa causare uno shock sui prezzi delle materie prime, spingendo al rialzo l'inflazione e i tassi di interesse. Dimon ha inoltre evidenziato le sue preoccupazioni per il settore del credito privato e i finanziamenti alle aziende attraverso fondi, sebbene ritenuti non sistemici. \La decisione dell'OPEC+ di aumentare la produzione di 206.000 barili al giorno, annunciata domenica, insieme alle prospettive di un cessate il fuoco, aveva inizialmente causato un calo delle quotazioni del greggio, fino al 2%, nella prima seduta post-Pasqua. Tuttavia, il rifiuto dell'Iran alla proposta statunitense e gli attacchi israeliani e americani agli impianti petrolchimici di Teheran hanno invertito la tendenza. Il WTI è aumentato di oltre il 2,4% superando i 114 dollari al barile, mentre il Brent ha superato i 110 dollari, registrando un aumento dell'1,9%. In una settimana, l'incremento complessivo dei prezzi è stato del 23%, aggravando le pressioni inflazionistiche in Europa e negli Stati Uniti e incidendo negativamente sul reddito disponibile delle famiglie e sui bilanci delle imprese. Sebbene l'Iran consenta il transito di navi di paesi amici e della cosiddetta 'flotta ombra', le quantità di petrolio trasportate sono inferiori ai livelli pre-conflitto. Secondo gli analisti di Kpler, nel fine settimana, sono transitate nello stretto di Hormuz 21 imbarcazioni e l'Arabia Saudita sta aumentando la produzione del suo terminale sul Mar Rosso. La situazione è ulteriormente complicata dai danni a numerose raffinerie, campi petroliferi, impianti per il gas e porti, sia nei paesi del Golfo che in Iran. La lista compilata da Bloomberg è ampia e la reale capacità operativa di queste infrastrutture, e il tempo necessario per la riparazione dei danni, rimangono incerti. Questo scenario complesso evidenzia la vulnerabilità del mercato energetico globale e le conseguenze economiche della perdurante instabilità geopolitica





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