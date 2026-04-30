Petrolio in rialzo: Trump minaccia l'Iran e il prezzo del Brent sfiora i 120 dollari

Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i massimi da giugno 2022, avvicinandosi ai 120 dollari al barile, dopo le dichiarazioni di Donald Trump sul prolungamento del blocco dello Stretto di Hormuz. L'Iran minaccia un'azione militare senza precedenti se il blocco navale continuerà, mentre la Casa Bianca valuta un'azione militare contro Teheran. La situazione è estremamente delicata e ha conseguenze non solo per l'Iran, ma anche per l'Europa e il Medio Oriente.

Il mercato del petrolio è in subbuglio dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump , che ha ipotizzato un prolungamento del blocco dello Stretto di Hormuz per mesi.

Il prezzo del Brent ha raggiunto i massimi da giugno 2022, sfiorando i 120 dollari al barile con un aumento del 6%. Anche il Wti statunitense ha registrato un forte rialzo, avvicinandosi ai 107 dollari e fermandosi a 106,88 dollari. Trump, in vista delle elezioni di medio termine di novembre, ha incontrato i vertici di Chevron e altre compagnie petrolifere per discutere misure volte a calmierare i prezzi dei carburanti, che hanno raggiunto livelli record.

Intanto, l'Iran ha lanciato un avvertimento severo: la pazienza di Teheran sta per esaurirsi e il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz potrebbe essere affrontato con un'azione militare senza precedenti. Le forze armate iraniane avevano finora mostrato moderazione per dare una possibilità alla diplomazia, ma ora minacciano una risposta dura se Washington continuerà con il blocco illegale.

Trump, in un gioco di specchi, ha annunciato una linea ancora più dura verso l'Iran, diffondendo un'immagine generata dall'intelligenza artificiale in cui si rivolge a Teheran con un tono minaccioso. Secondo Axios, la Casa Bianca sta valutando un'azione militare contro l'Iran, con attacchi brevi ma potenti contro infrastrutture energetiche e militari per costringere Teheran a trattare.

La situazione è estremamente delicata, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di non voler negoziare e che minacciano di frantumare il fragile cessate il fuoco ancora in vigore. Il prezzo del petrolio continua a salire, con un aumento del 7,15%, anche in coincidenza con l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'Opec, una decisione che Trump ha definito fantastica. Il presidente americano ha incontrato i vertici delle principali compagnie petrolifere per discutere come limitare l'impatto sui consumatori americani.

Intanto, i Pasdaran iraniani hanno minacciato di ridurre in cenere le navi da guerra americane se gli Stati Uniti commetteranno un altro errore di valutazione. Secondo il Washington Post, la portaerei Uss Gerald Ford lascerà presto il Medio Oriente per tornare negli Stati Uniti. Ma cosa è successo alle trattative? I recenti viaggi in Pakistan del ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, non sembrano aver portato a risultati concreti.

La proposta iraniana prevedeva la riapertura dello Stretto di Hormuz prima di iniziare i negoziati sul nucleare. Tuttavia, il blocco navale americano e quello iraniano continuano a colpire duramente l'economia iraniana, con effetti devastanti anche sugli impianti petroliferi. Trump ha affermato che le riserve e gli oleodotti iraniani sono sul punto di esplodere e che il blocco è più efficace dei bombardamenti.

La situazione ha conseguenze non solo per l'Iran, ma anche per l'Europa, che secondo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sta perdendo 500 milioni di dollari al giorno. Secondo la Fao, in Libano 1,2 milioni di persone rischiano di soffrire la fame a causa della guerra. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, continua a cercare una soluzione diplomatica, ma la sua missione sembra sempre più difficile.

Dopo il rifiuto di Trump della precedente proposta di pace, Araghchi dovrebbe presentare una nuova proposta nei prossimi giorni. Intanto, Trump e Putin hanno avuto una telefonata di oltre un'ora e mezza per discutere della crisi del Medio Oriente, con un paradossale inversione dei ruoli: mentre in passato Trump cercava di convincere Putin a fermare la guerra in Ucraina, ora sembra che sia Putin a mediare con Trump





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Petrolio Brent Donald Trump Iran Stretto Di Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump sta perdendo parte dei repubblicani a causa della guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Trump sta perdendo parte dei repubblicani a causa della guerra in Iran

Read more »

La 'flotta delle zanzare' è l'incubo di Trump, la strategia segreta dell’Iran a HormuzMezzi rapidi, attacchi a sciame e guerra asimmetrica nello Stretto di Hormuz: così Teheran inguaia gli Usa

Read more »

L’Iran sta umiliando gli Stati Uniti di Trump, dice il cancelliere tedesco Friedrich MerzSi riferiva al modo in cui si stanno svolgendo (o meglio: non svolgendo) i negoziati di pace

Read more »

Trump unhappy with Iran’s latest proposal to end the warBy Parisa Hafezi and Steve HollandDUBAI/WASHINGTON, April 28 (Reuters) - U.S. President Donald Trump is unhappy with the latest Iranian proposal on resolving the two-mont… Leggi

Read more »

Trump sotto attacco, Iran senza accordo, Libano fuori controlloL’attentato a Donald Trump riporta al centro la crescente instabilità interna degli Stati Uniti,…

Read more »

Petrolio: Brent sfiora i 120 dollari con tensioni allo Stretto di HormuzIl prezzo del petrolio registra un forte aumento a causa delle preoccupazioni per un possibile blocco prolungato dello Stretto di Hormuz. Il Brent si avvicina ai 120 dollari al barile, mentre il WTI supera i 106 dollari.

Read more »