Analisi satellitare rivela l'impatto devastante dei missili e delle mine sulle rotte petrolifere. L'inquinamento minaccia ecosistemi fragili e la fauna marina del Golfo Persico.

Le vaste macchie scure che coprono le acque dello stretto di Hormuz sono visibili chiaramente dallo spazio, testimoniando una crisi ambientale di proporzioni storiche. Per l'intero mese di ottobre, le petroliere hanno subito attacchi con missili o mine navali, provocando massicce fuoriuscite di greggio nel mare. L'inquinamento si è esteso oltre lo stretto, contaminando le coste del golfo Persico e minacciando danni permanenti agli ecosistemi marini che ospitano delfini, tartarughe e innumerevoli specie ittiche. A otto mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, questa cruciale rotta petrolifera globale diventa il centro di un disastro ecologico senza precedenti.

Crisi Ambientale e Ecosistemi Marini

Lo stretto di Hormuz, unico passaggio marittimo tra il golfo Persico e il mar Arabico, custodisce ecosistemi marini rigogliosi ma estremamente fragili. Questa area comprende barriere coralline, foreste di mangrovie e praterie marine che sostengono una ricca fauna. Il canale ha un ruolo vitale nella circolazione dell'acqua e delle sostanze nutritive, fungendo anche da rotta migratoria per i mammiferi marini. Anche in tempi di pace, questi ambienti affrontavano una pressione crescente dovuta al traffico marittimo, all'estrazione petrolifera e allo sviluppo costiero.

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Il petrolio riversato in mare ha effetti letali immediati sulla fauna locale. La sostanza viscosa ricopre le piume degli uccelli, rendendo impossibile il galleggiamento e la ricerca di cibo. Nelle zone costiere, il greggio soffoca le radici delle mangrovie, impedendo loro di assorbire ossigeno e causando la morte dell'intera pianta. Bernhard Riegl, biologo marino presso la Nova southeastern university in Florida, che studia il Golfo da oltre trent'anni, avverte che il conflitto attuale potrebbe causare danni duraturi alle acque, già sotto stress per la crisi climatica. La profondità ridotta e il calore estivo accelerano la morte di coralli e pesci.

Monitoraggio Satellitare e Numero degli Attacchi

Il blocco navale in vigore nello stretto ha reso quasi impossibile documentare l'inquinamento direttamente sul posto. Tuttavia, l'analisi delle immagini satellitari, unita alle testimonianze di esperti ambientali e biologi marini, permette di tracciare un quadro preciso della situazione. Il monitoraggio satellitare del golfo Persico, dello stretto di Hormuz e del mar Arabico ha identificato sversamenti significativi legati ad attacchi documentati contro le navi. Secondo Nina Noelle, esperta di disastri ambientali di Greenpeace, la somma delle perdite documentate quotidianamente raggiunge un totale di circa ventimila chilometri quadrati.

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Questa superficie contaminata è quasi equivalente a quella del Galles, sottolineando l'entità della tragedia ecologica. Greenpeace riferisce che dall'inizio della guerra ci sono stati almeno 133 attacchi contro le petroliere. Ottobre è stato identificato come il mese peggiore, con un picco di attacchi nello stretto di Hormuz e nelle acque circostanti, secondo quanto riportato dal Washington institute for near east policy. Gli attacchi sono proseguiti senza sosta anche nel mese di novembre, aggravando la crisi.

Impatto sulle Coste e Reazioni Internazionali

Al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, gli scontri hanno provocato una chiazza di petrolio lunga più di 35 chilometri. Un'immagine satellitare del 19 ottobre mostra un'enorme macchia nera nelle acque limpide al largo di Umm al Quwain. Un attacco del giugno scorso ha invece causato una macchia di oltre seicento chilometri quadrati al largo delle coste dell'Oman. Wim Zwijnenburg, ricercatore ambientale dell'organizzazione pacifista olandese Pax, sottolinea che due navi militari iraniane colpite a marzo hanno continuato a perdere petrolio per mesi. Anche l'attacco alla Minoan Pioneer, nave battente bandiera liberiana il 3 agosto, ha generato una vasta chiazza.

L'inquinamento ha raggiunto varie coste dall'inizio della guerra, toccando aree di cruciale importanza biologica. A marzo, una chiazza proveniente dalla Shahid Bagheri è stata segnalata vicino alla foresta di mangrovie di Hara. Ad aprile, l'inquinamento ha minacciato l'isola protetta di Shidvar, habitat di barriere coralline, uccelli marini e tartarughe. Ad agosto, il petrolio è stato rilevato sulle rive dell'isola di Qeshm, vicino a importanti zone di pesca e siti di riproduzione delle tartarughe. L'inquinamento ha interessato anche il parco nazionale di Musandam, in Oman, e il delta del fiume Minab, in Iran, due aree ricche di fauna selvatica.

Le organizzazioni ambientaliste stanno continuando ad analizzare le immagini satellitari per monitorare l'evolversi della situazione. Tuttavia, avvertono che non è possibile valutare l'entità completa dei danni senza indagini sul campo. Queste indagini rimangono estremamente difficili a causa delle condizioni di conflitto e del blocco navale. Il contesto attuale rende le conseguenze potenzialmente devastanti, dato che non esiste una guerra pulita per l'ambiente naturale coinvolto nel conflitto.