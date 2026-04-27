Petrolio russo: flussi riorientati in Europa tra riaperture e nuove interruzioni

La riattivazione del ramo meridionale del Druzhba consente il flusso di petrolio russo verso Ungheria e Slovacchia, mentre il ramo nord subisce interruzioni che colpiscono la Germania e il settore aereo. L'Europa cerca alternative per ridurre la dipendenza dal petrolio russo e dai suoi derivati.

Il petrolio russo continua a fluire in Europa, sebbene non attraverso le stesse rotte di un tempo. Il greggio è tornato a raggiungere il cuore dell'Europa centrale con la riattivazione del ramo meridionale del Druzhba , l'oleodotto dell'amicizia, che attraversa l' Ucraina e alimenta Ungheria e Slovacchia .

Parallelamente, si apre un nuovo fronte di interruzioni sul ramo nord dell'infrastruttura, colpendo la Germania e, di conseguenza, anche il carburante per i voli aerei: alla raffineria tedesca più importante, Pck Schwedt, non arriverà più il greggio kazako a partire dal 1° maggio. Questa decisione è stata presa dal Cremlino.

L'Unione Europea ha vietato l'importazione di gran parte del petrolio russo e dei prodotti derivati via mare, ma ha mantenuto una deroga temporanea per il greggio importato via oleodotto per i Paesi che non avevano alternative immediate, come Ungheria e Slovacchia. Prima delle sanzioni, l'Europa dipendeva fortemente dalla Russia non solo per il greggio, ma anche per i prodotti già raffinati, inclusi i distillati medi.

Per sostituirli, l'UE si è rivolta al Medio Oriente e all'Asia, ma la situazione in Iran ha bloccato le rotte attraverso lo Stretto di Hormuz, causando interruzioni alle forniture e ritardi nelle spedizioni. Gli analisti di Goldman Sachs hanno rivisto al rialzo le previsioni per gli indici Brent e Wti nel quarto trimestre 2026 a 90 e 83 dollari, rispetto ai precedenti 80 e 75, e prevedono una normalizzazione delle esportazioni del Golfo entro fine giugno, rispetto a metà maggio precedentemente indicato.

La ripartenza del ramo sud dell'oleodotto Druzhba consente di servire nuovamente Budapest e Bratislava. Costruito negli anni '50 in epoca sovietica, questo oleodotto è il più lungo del mondo e attraversa l'Ucraina. Dopo la riattivazione, l'Ungheria ha revocato il suo veto sul pacchetto finanziario di 90 miliardi destinato a Kiev, consentendone l'approvazione insieme a nuove sanzioni contro la Russia.

I volumi di petrolio che arriveranno ammontano a circa 200.000 barili al giorno, per due Paesi quasi completamente dipendenti dal petrolio russo. Il ramo nord del Druzhba, che attraversa la Bielorussia e raggiunge Polonia e Germania, è stato interessato da un cambiamento: le quote di petrolio del Kazakistan dirette alla Germania, pari a circa 2,14 milioni di tonnellate all'anno (aumentate del 44% nel 2025 per compensare la fine delle forniture russe), sono state reindirizzate verso altre rotte logistiche, su decisione del Cremlino.

La filiale tedesca di Rosneft, Rosneft Deutschland, ha confermato che, su indicazione del ministero dell'Energia russo, dal 1° maggio 2026 il transito di petrolio greggio kazako attraverso l'oleodotto Druzhba non sarà più consentito. Questo greggio riforniva la raffineria di Schwedt, la più importante della Germania, detenuta per il 54% da Rosneft.

Il governo tedesco sta valutando alternative come i porti di Gdansk e Rostock per aumentare le forniture di greggio, ma la situazione è preoccupante perché la raffineria di Schwedt garantisce il 90% del carburante della regione di Berlino, compreso il jet fuel per l'aeroporto. In caso di scarsità di greggio, le raffinerie tendono a dare priorità alla produzione di diesel rispetto al jet fuel, a causa dei margini di profitto più elevati.

L'Europa dipende poco dal Medio Oriente per il greggio, ma molto di più per i distillati, come diesel e jet fuel. Le tensioni in Iran e le restrizioni europee sui prodotti raffinati ottenuti da petrolio russo in Stati terzi hanno ulteriormente complicato la situazione





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