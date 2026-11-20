Studio Beihang mostra ricrescita quasi totale con pettine elettrico. Tecnologia promettente contro alopecia androgenetica e nuovi vasi sanguigni follicolari.

Un team di ricercatori dell' Università Beihang di Pechino ha pubblicato su Nature Communications i risultati preliminari di un dispositivo innovativo in grado di contrastare l' alopecia androgenetica. Il dispositivo, denominato Detangle, ha dimostrato nei primi esperimenti sperimentali una capacità di favorire la ricrescita di quasi il 99% dei peli nelle zone colpite dalla patologia.

Questo risultato rappresenta una potenziale svolta significativa nella lotta contro un problema che l'essere umano tenta di superare da epoche antiche. L'efficacia osservata nei test preliminari supera i tradizionali trattamenti esistenti, aprendo la strada a nuove possibilità terapeutiche non invasive per la dermatologia e la tricologia moderna.

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Meccanismo elettrostimolazione follicoli

Il dispositivo funziona attraverso un processo di elettrostimolazione che risveglia i follicoli piliferi dormienti rendendo temporaneamente più permeabili le membrane cellulari. Questa permeabilità transitoria permette alle sostanze terapeutiche di penetrare in profondità all'interno delle cellule follicolari.

La differenza principale rispetto ai trattamenti tradizionali risiede nella capacità degli impulsi elettrici di portare i principi attivi attivi fino agli strati più profondi del tessuto. Al contrario, le applicazioni superficiali tradizionali tendono a fermarsi alla cute, limitando l'efficacia terapeutica. Questa precisione consente di agire direttamente sulle cause radice del diradamento.

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DHT e formazione nuovi vasi

L'alopecia androgenetica è caratterizzata dall'azione ormonale del DHT che induce progressivamente i follicoli a produrre capelli sempre più sottili e corti. Col tempo, questo processo porta al blocco definitivo della crescita del capello e alla calvizie completa.

Il trattamento innovativo agisce su due fronti specifici: inietta un gene che contiene le istruzioni per produrre una proteina capace di favorire la formazione di nuovi vasi sanguigni attorno ai follicoli e riduce simultaneamente l'impatto negativo del DHT. Questa doppia azione mira a ripristinare l'ambiente fisiologico necessario alla ricrescita capillare.

Test laboratorio topi risultati

Lo strumento è stato testato con successo in laboratorio sui topi, ottenendo esiti molto promettenti nella ricerca clinica animale. Gli animali che sono stati pettinati ogni tre giorni per un periodo totale di 28 giorni con il dispositivo hanno recuperato quasi integralmente il pelo perduto nelle zone glabre.

Il confronto con il trattamento standard è risultato netto e a favore del nuovo dispositivo. Gli animali su cui è stato utilizzato il minoxidil, farmaco tradizionale, hanno mostrato una ricrescita dei peli pari solo al 70% rispetto alle aree colpite. Questo divario statistico sottolinea il potenziale superiore della tecnologia elettro-permeabilizzante.

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Futuro mercato applicazioni umane

Non è ancora confermato se il prodotto possa arrivare sul mercato come terapia definitiva per gli esseri umani senza ulteriori verifiche. Tuttavia, se i risultati dovessero dimostrarsi positivi anche sugli esseri umani, la scoperta rappresenterebbe un traguardo rilevante per altre aree mediche.

La stessa tecnologia potrebbe essere impiegata per trasportare materiale genetico negli strati più profondi della pelle in modo non invasivo. Questa versatilità tecnica apre scenari futuri ampi per la somministrazione di farmaci e terapie geniche cutanee, andando oltre il semplice uso cosmetico o tricologico immediato.