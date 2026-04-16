Peugeot 208 GTi Elettrica: Ritorno di un'Icona ad Alte Prestazioni

La Peugeot 208 GTi torna sul mercato delle hot hatch con una versione completamente elettrica, celebrando 40 anni di storia con 280 CV di potenza, un'accelerazione di 5,7 secondi da 0 a 100 km/h e un'autonomia di 350 km. Il debutto avviene all'Autodromo di Imola.

La casa automobilistica francese fa un ritorno trionfale nel segmento delle vetture ad alte prestazioni con la sua nuova compatta a batteria, che porta con sé uno dei badge più iconici e amati nella storia del Leone. Questo gioiello tecnologico sfoggia un motore elettrico capace di erogare 280 CV di potenza e un'accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi.

Una vera e propria berlina sportiva compatta, questo era il DNA che definiva la leggendaria 205 GTi, la capostipite di una stirpe di compatte ad alte prestazioni che fece la sua gloriosa comparsa nel 1984. A quarant'anni esatti da quel momento epocale, il Leone torna a graffiare con la 208 GTi, la prima hot hatch elettrica a portare con orgoglio questo prestigioso badge sulla sua carrozzeria. Fedele alla filosofia GTi, questa versione speciale della 208 si distingue immediatamente anche dal punto di vista estetico: le carreggiate sono state allargate di 56 mm all'anteriore e di 27 mm al posteriore, mentre il telaio è stato ribassato di 30 mm, conferendole un assetto decisamente più aggressivo e sportivo. I cerchi in lega da 18 pollici vantano un design forato che evoca le gloriose sportive del passato del Leone. Per esaltare ulteriormente le prestazioni, questi cerchi sono equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 nella misura 215/40-18, sinonimo di aderenza e tenuta di strada eccezionali. A sottolineare ulteriormente la personalità decisa di questo modello, i fari anteriori full LED presentano un distintivo design a tre graffi, con moduli ottici indipendenti disposti in una configurazione orizzontale. Elementi stilistici distintivi caratterizzano gli stemmi del Leone, i fari, i passaruota allargati e le pinze dei freni anteriori. Lo spoiler posteriore e la calandra, anch'essi sottoposti a un trattamento estetico mirato, sono impreziositi da accenti in rosso vibrante, un dettaglio che enfatizza con prepotenza il suo carattere GTi. Questo leitmotiv cromatico viene sapientemente ripreso anche all'interno dell'abitacolo, con ulteriori accenti rossi che ornano le cuciture del cruscotto, le cinture di sicurezza e i tappetini, creando un'atmosfera sportiva e avvolgente. I sedili sportivi presentano poggiatesta integrati e omaggiano nello stile quelli delle iconiche 205 GTi 1.9 e 1.6, per un richiamo diretto alla storia. Il volante, dal design compatto, è rivestito in pelle, con inserti in pelle rossa traforata e Alcantara, offrendo un grip ottimale. Anche qui, il logo del Leone trova spazio, rifinito con una seducente tonalità rossa. Sotto il cofano, o meglio, nel cuore pulsante di questa Peugeot 208 GTi, batte un motore elettrico da 280 CV, supportato da una coppia massima di 345 Nm. Questo propulsore garantisce prestazioni entusiasmanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h completato in soli 5,7 secondi e una velocità massima autolimitata a 180 km/h. L'energia è immagazzinata in una batteria da 54 kWh, che promette un'autonomia generosa di circa 350 km con una singola carica. La nuova Peugeot 208 GTi è progettata per la massima flessibilità di ricarica, essendo compatibile con infrastrutture rapide fino a 100 kW. Questo permette di recuperare dal 20 all'80% della carica in soli 30 minuti, ideale per chi è sempre in movimento. Per la ricarica domestica, è possibile utilizzare una WallBox fino a 7,4 kW, con un tempo di ricarica completa stimato in circa 4 ore e 40 minuti. A completare il pacchetto performance, la vettura è equipaggiata di serie con un differenziale autobloccante integrato nel riduttore, un elemento cruciale per la trazione e la stabilità in ogni condizione. Un debutto di tale portata non poteva che avvenire in un contesto degno delle sue prestazioni. L'anteprima mondiale della nuova Peugeot 208 GTi ha infatti avuto luogo all'Autodromo di Imola, un palcoscenico che sottolinea con forza il significato di queste tre lettere: un'autentica espressione delle performance per il Leone, consacrando questa piccola francese come la più potente e performante vettura elettrica del segmento B. Un traguardo ambizioso, raggiunto anche grazie al prezioso supporto e alla competenza degli ingegneri di Peugeot Sport. Il mese di aprile si prospetta ancora una volta come un periodo particolarmente ricco di novità per il mondo dell'automobile. Sono infatti diversi i modelli attesi al debutto ufficiale sul mercato, ma anche il ritorno di vetture con veste rinnovata e aggiornamenti significativi, senza dimenticare gli annunci a sorpresa che potrebbero emergere dalle case automobilistiche, mantenendo alta l'attesa e l'interesse degli appassionati per le innovazioni future. La 208 GTi elettrica non è solo un'auto, ma un vero e proprio tributo alla storia e un passo avanti decisivo verso il futuro della mobilità sportiva





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