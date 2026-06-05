Philadelphia 2026: 250 anni di storia e arte con la mostra 'A Nation of Artists'

Philadelphia celebra il 250° anniversario degli Stati Uniti con eventi unici, tra cui la mostra congiunta 'A Nation of Artists' al Philadelphia Museum of Art e alla Pennsylvania Academy of the Fine Arts, con oltre 1.000 opere che ripercorrono tre secoli di creatività americana.

Il 2026 sarà un anno di straordinaria importanza per Philadelphia , che si prepara a celebrare i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti con un programma ricco di eventi culturali, sportivi e storici.

Tra le iniziative più attese, il Philadelphia Museum of Art (PMA) e la Pennsylvania Academy of the Fine Arts (PAFA) hanno organizzato una mostra congiunta intitolata 'A Nation of Artists', che ripercorre tre secoli di creatività americana con oltre 1.000 opere esposte nelle due sedi. Questo evento fa parte del più ampio calendario di America250, che include anche la celebrazione '52 Weeks of Firsts', un'iniziativa che ogni settimana mette in luce un primato storico della città, dalla prima mongolfiera al primo ospedale, fino alla prima bandiera americana.

Inoltre, l'iniziativa Bells Across PA ha disseminato installazioni a forma di campana in tutto lo stato, simbolo di unità e patrimonio condiviso. La città, facilmente raggiungibile dall'Italia con voli diretti da Roma e Milano (stagionale maggio-ottobre), offre così motivi imperdibili per una visita





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