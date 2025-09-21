Phoenix: 200.000 persone ai funerali di Charlie Kirk, Trump rende omaggio

Lo State Farm Stadium di Phoenix si è trasformato in un luogo di commemorazione per Charlie Kirk, l'attivista di destra. Circa 200.000 persone hanno partecipato al funerale, con la presenza di Donald Trump e altre figure di spicco. L'evento ha generato un'ampia reazione pubblica, evidenziando le divisioni politiche negli Stati Uniti.

I riflettori sono puntati sullo State Farm Stadium di Phoenix, in Arizona, dove una folla stimata di 200.000 persone si è radunata per rendere omaggio a Charlie Kirk , l'attivista di destra recentemente scomparso.

La cerimonia funebre, iniziata in un'atmosfera carica di emozione e spiritualità, ha visto la partecipazione di figure di spicco della politica americana, tra cui l'ex presidente Donald Trump, il quale ha espresso il suo profondo affetto e rispetto per Kirk, definendolo un 'grande uomo'. L'evento, trasmesso in diretta, ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, evidenziando l'impatto significativo che Kirk ha avuto sulla scena politica e culturale degli Stati Uniti. Fin dalle prime ore del mattino, una marea umana ha iniziato ad affluire verso lo stadio, con file di automobili che si estendevano per chilometri, testimoniando la vasta popolarità e il seguito fedele di Kirk. I partecipanti, provenienti da ogni angolo del paese, hanno mostrato il loro sostegno indossando abiti con i colori della bandiera americana, cappellini con slogan politici e braccialetti con la scritta 'We Are Charlie Kirk'. All'interno dello stadio, l'atmosfera è stata arricchita da immagini di Kirk proiettate su schermi giganti, accompagnate da una playlist di inni religiosi e canzoni di adorazione, creando un'atmosfera di commemorazione e di spiritualità profonda. \La cerimonia ha visto anche interventi toccanti, tra cui quello del vicepresidente Usa JD Vance, che ha ricordato il 'sacrificio' di Kirk e ha espresso le sue condoglianze alla vedova, Erika Kirk, e ai loro figli. Le parole di Vance hanno risuonato nell'aria, enfatizzando il legame personale e la perdita subita dalla famiglia. Trump, visibilmente commosso, ha promesso di onorare la memoria di Kirk parlando delle sue 'grandi cose' e della sua 'grande influenza', sottolineando il suo ruolo nel rivitalizzare il movimento conservatore tra i giovani. In una dichiarazione che ha catturato l'attenzione, Trump ha criticato aspramente i democratici per aver votato contro una risoluzione alla Camera per onorare Kirk, definendo i liberal 'squilibrati e malati'. La sua presenza e il suo discorso hanno ulteriormente polarizzato l'opinione pubblica, con i sostenitori di Kirk che hanno espresso gratitudine per il suo sostegno e gli oppositori che hanno criticato la sua partecipazione, considerandola un'opportunità politica. Hillary Clinton, in un'intervista alla Cnn, ha espresso preoccupazione per la strumentalizzazione della morte di Kirk, accusando alcuni leader di utilizzare l'omicidio per attaccare gli avversari politici e di alimentare divisioni in un momento che, a suo dire, richiederebbe unione. L'evento ha suscitato un'ampia gamma di reazioni, con alcune persone che hanno espresso solidarietà e partecipazione emotiva, mentre altre hanno criticato l'uso politico dell'evento e la mancanza di unità nazionale. \L'atmosfera allo stadio era densa di simbolismi, con poster raffiguranti Kirk accanto al versetto biblico Isaia 6:8 ('Eccomi, Signore, manda me!'), che hanno sottolineato la sua dedizione e il suo impegno. Erika Kirk, la vedova di Charlie, ha raccontato il suo dolore, rivelando dettagli intimi e toccanti dei suoi ultimi giorni, come il fatto di non aver ancora lavato gli asciugamani usati dal marito per la sua ultima doccia e di indossare un ciondolo macchiato del sangue di Kirk. L'evento ha anche evidenziato la divisione politica nel paese, con critiche alla sospensione del programma di Kimmel, considerata da alcuni come un esempio di censura statale. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di numerosi funzionari dell'amministrazione Trump a bordo di due aerei della Casa Bianca, ha rappresentato un momento di commemorazione e di riflessione sull'eredità di Charlie Kirk. L'evento funebre si è concluso con la promessa di onorare la memoria di Kirk continuando il suo lavoro e l'impegno per i valori in cui credeva. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità politica americana e il suo impatto continuerà a farsi sentire per molto tempo a venire. La reazione all'evento è stata variegata, riflettendo le profonde divisioni politiche e ideologiche che caratterizzano la società statunitense contemporanea





