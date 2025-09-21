Phoenix: L'America Conservatrice Commemora Charlie Kirk

Migliaia di sostenitori si riuniscono allo State Farm Stadium di Phoenix per ricordare l'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre. L'evento è un'occasione per celebrare i valori tradizionali e l'unità del movimento conservatore.

Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk si è riversato negli Stati Uniti per essere presente all'alba di fronte allo State Farm Stadium di Phoenix , in Arizona, per commemorare l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Il traffico, congestionato fin dalla piena notte attorno allo stadio, è sintomo dell'attesa e della devozione suscitata da questo evento. La struttura, capace di ospitare 63.

000 persone, vede molti partecipanti accampati fin dalla sera precedente all'esterno, desiderosi di assicurarsi un posto privilegiato. Le testimonianze raccontano di una partecipazione sentita e motivata, con persone provenienti da ogni angolo del paese, unite da un profondo rispetto per la figura di Charlie Kirk e per i valori che rappresentava.\Bryan Field, 71 anni, residente a Phoenix, esprime la propria vicinanza alla famiglia di Kirk e a tutti coloro che hanno perso un punto di riferimento. Le sue parole sottolineano l'importanza dei valori tradizionali, quali il rispetto, il matrimonio e la famiglia, principi cardine della sua fede. Dopo i doppi controlli di sicurezza, con cani e metal detector, la folla si riversa all'interno dello stadio, in una processione composta ma determinata. I colori della bandiera americana, rosso e blu, dominano l'abbigliamento, con magliette, cappellini e accessori che celebrano la figura di Kirk e il movimento conservatore. Lala, 50 anni, dell'Arizona, in fila per l'acquisto di un ricordo, dichiara di voler fare la storia, esprimendo il suo amore per Charlie e Gesù. L'atmosfera è permeata da musica christian rock, con cori e inni che innalzano lo spirito dei presenti, molti dei quali pregano con le mani giunte o aperte verso il cielo. I corridoi dello stadio, decorati con foto di Kirk, ricordano ai presenti la sua figura e il suo messaggio. Il suo messaggio, di speranza, pace e valori tradizionali.\Tra la folla, si percepisce un sentimento di profonda commozione. Taylor, 31 anni, racconta di aver trascorso la notte fuori con la famiglia, spinta dal desiderio di vicinanza a Erika, la moglie di Kirk. Per molti, la morte di Kirk rappresenta una perdita irreparabile, non solo per il movimento conservatore, ma per l'intera nazione. Marty, arrivato dal Montana con la famiglia, descrive l'impatto che Kirk ha avuto sulla sua vita, sottolineando l'unità e la determinazione che l'evento ha generato. La sua eredità, secondo Marty, è visibile nella folla presente, unita in nome dei valori condivisi. L'amore per Charlie, per Gesù e per l'America si fondono in un sentimento comune, una promessa di continuare a lottare per i principi in cui credono. L'evento, quindi, non è solo un memoriale, ma anche un simbolo di resistenza e di speranza per il futuro





