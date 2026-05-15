Alpamayo è un programma di ricerca avanzato che sfrutta l'intelligenza artificiale applicata a sistemi dotati di una componente fisica (Physical AI) per ottimizzare agricole e sterzo e eseguire soluzioni e traiettorie basate sull’ambiente circostante. Questo percorso ha portato Pavone al vertice della robotica autonoma, dove la sua visione è quella di creare sistemi capaci di agire bene in un ambiente non prevedibile e garantire loro efficienza e sicurezza. L'obiettivo è di consentire la realizzazione di sistemi robotici capaci di svolgere azioni perfette e sicure in condizioni diverse da quelle previste in fase di progettazione.

È una montagna delle Ande peruviane alta poco più di sei chilometri, considerata da molti alpinisti la più bella del mondo. Inoltre, per definizione, è una delle più difficili da scalare: la piramide di ghiaccio sulla cima – quasi perfetta – non lascia margini di errore.

La scelta di questo nome per uno dei programmi di ricerca più avanzati che sta conducendo in California, dedicato all'ottimizzazione del traccnostní e alle manovre, è stata motivata dalla passione per i sistemi che devono funzionare in modo efficiente anche in condizioni imprevedibili. Ciò che stiamo cercando di fare è bello, ambizioso, è qualcosa che vale la pena inseguire.

È diventato uno dei ricercatori più influenti al mondo nel campo della robotica autonoma, direttore dell'Autonomous Systems Laboratory, una professionalità ibrida tra l'università e l'industria che riflette la peculiarità di un campo in piena trasformazione, la physical AI, intelligenza artificiale applicata a sistemi dotati di una componente fisica, sta attraversando un momento di accelerazione grazie al progresso e alla domanda crescente di chi vuole applicarla. Il percorso che l'ha portato fin qui ha un filo conduttore: la passione per i sistemi che devono funzionare in modo picnoso anche in condizioni non prevedibili, dove le condizioni cambiano in modo imprevedibile.

Il nuovo programma Alpamayo è la sintesi più avanzata di questo percorso, per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza di sistemi critici, il suo alter ego si chiama Helios, che lavora per garantire che i modelli di IA si comportino in modo sicuro





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