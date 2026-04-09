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Piaceri del Gusto: Il nuovo numero 'E vino al vino' in edicola il 9 aprile

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Piaceri del Gusto: Il nuovo numero 'E vino al vino' in edicola il 9 aprile
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📆4/9/2026 12:43 AM
📰LaStampa
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Il nuovo numero del mensile Piaceri del Gusto, in uscita il 9 aprile con Repubblica e La Stampa, esplora il mondo dell'enologia a 360 gradi, con un focus su vini, territori, tendenze e protagonisti del settore. Non mancano approfondimenti sulla cucina, abbinamenti, viaggi e temi attuali come la sostenibilità.

“E vino al vino” è il titolo di copertina del nuovo mensile dei Piaceri del Gusto, in edicola giovedì 9 aprile con Repubblica e La Stampa. Un numero che si prefigge di esplorare a fondo il mondo dell'enologia, analizzandone ogni sfaccettatura e offrendo una panoramica completa sulle tendenze attuali e future. In previsione del Vinitaly , il magazine approfondisce il settore vitivinicolo, esplorando non solo i vini stessi, ma anche tutto ciò che ruota attorno a questo affascinante universo.

Nelle 96 pagine, i lettori troveranno un viaggio attraverso vini e territori, dalle ultime novità sui rosati e l'ascesa degli orange wines, fino a un'approfondita analisi sui vini dealcolati, un tema sempre più dibattuto e rilevante nel panorama enologico contemporaneo. Il mensile dedica spazio anche ai luoghi del bere, esplorando wine bar, cocktail bar e il mondo degli spirits, e presenta interviste esclusive ai protagonisti del settore, incluse le nuove generazioni di enologi e sommelier, come i '40 under 40', che stanno rivoluzionando il futuro del vino con le loro idee innovative e la loro passione. \Il vino, come è giusto che sia, dialoga costantemente con la cucina, offrendo spunti e suggerimenti per abbinamenti enogastronomici perfetti. Il magazine esplora gli accostamenti più classici, come quelli con i piatti della tradizione, ma si spinge anche verso combinazioni più audaci e inaspettate, come l'abbinamento vino-sushi, dimostrando la versatilità e l'adattabilità del vino a diversi tipi di cucina e sapori. Non mancano approfondimenti sugli ingredienti e i piatti simbolo della gastronomia italiana e internazionale. Oltre al vino e alla cucina, il mensile dedica ampio spazio alla cultura del cibo nella sua dimensione quotidiana e conviviale. I lettori potranno trovare pagine dedicate alla cultura dei picnic, con consigli e suggerimenti per organizzare un perfetto pranzo all'aperto, e ricette di piatti semplici ma gustosi, come la frittata e la fonduta, che tornano a essere protagonisti sulle tavole. Il numero si muove poi tra ristoranti di tendenza, chef stellati e pasticceri creativi, presentazioni di prodotti di alta qualità e storie di imprese che hanno fatto la storia del gusto. \Infine, il mensile non dimentica di affrontare i temi più attuali e rilevanti nel mondo della gastronomia, come la sostenibilità, con un focus sulla Giornata della Terra e sull'importanza di un approccio più eco-compatibile alla produzione e al consumo di cibo e vino. Vengono approfonditi anche aspetti legati alla ristorazione collettiva, analizzando le sfide e le opportunità di questo settore in continua evoluzione. Non mancano i consigli di viaggio, con suggerimenti su dove mangiare e cosa assaggiare in città come Amsterdam e in Portogallo, offrendo ai lettori un'esperienza di viaggio completa e appagante. Completano il numero sezioni dedicate a libri sul tema, storie di produttori e imprenditori del settore, e un'agenda aggiornata con gli eventi più importanti del mondo del gusto. Il magazine si propone quindi come uno strumento indispensabile per tutti gli appassionati del buon cibo e del buon vino, offrendo uno sguardo ampio e aggiornato sul mondo del gusto, con approfondimenti, interviste e consigli utili per vivere al meglio l'esperienza enogastronomica

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