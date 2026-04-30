Pianese, trionfo storico e playoff in casa: 'C'è ambizione, ma prima finiamo la stagione'

La Pianese raggiunge per la prima volta la sesta posizione in Serie C, qualificandosi per i playoff e ottenendo il vantaggio di giocare la prima partita in casa contro la Ternana. L'allenatore Cangi sottolinea l'ambizione del club, ma invita alla concentrazione per concludere al meglio la stagione.

La Pianese ha compiuto un'impresa storica, raggiungendo per la prima volta nella sua storia la sesta posizione in classifica nel campionato di Serie C , Girone B. Questo risultato straordinario permette alla squadra di disputare la prima partita dei playoff, il primo turno della fase a gironi, tra le mura amiche, un evento che rappresenta un momento cruciale per il club e i suoi tifosi.

La stagione dei bianconeri è stata caratterizzata da una costante crescita e da una determinazione che ha permesso loro di superare ostacoli e raggiungere traguardi impensabili fino a poco tempo fa. L'entusiasmo è palpabile e la prospettiva futura appare ricca di opportunità, anche se, come sottolinea l'allenatore, il calcio è imprevedibile e ogni stagione presenta sfide uniche.

La solidità della società, guidata dalla famiglia Sani e supportata dall'azienda Stosa, è un fattore determinante per il successo della Pianese, creando un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei giocatori e dell'intero club. Questa realtà, con radici profonde nel territorio, si distingue per la sua organizzazione e la sua visione a lungo termine. Prima di guardare al futuro, però, l'obiettivo primario è concludere la stagione nel modo migliore, concentrandosi sulla prossima sfida dei playoff.

L'allenatore ha espresso la sua soddisfazione per il percorso compiuto finora e la sua volontà di continuare a migliorare, riconoscendo il ruolo fondamentale del club nella sua crescita professionale. La partita playoff contro la Ternana, in programma domenica 3 maggio alle ore 20:00, si preannuncia come un evento storico per la Pianese, una sfida secca che metterà alla prova la determinazione e il talento della squadra.

La Ternana, sconfitta proprio nell'ultimo turno di campionato, sarà un avversario ostico, ma la Pianese è pronta a dare il massimo per conquistare la vittoria e proseguire nel suo cammino verso la promozione. L'allenatore Cangi ha ammesso di puntare a chiudere la stagione tra il quarto e il sesto posto, sottolineando l'importanza di affrontare ogni partita con la massima concentrazione e determinazione.

Il playoff in casa rappresenta un'opportunità unica per la Pianese di dimostrare il proprio valore e di regalare ai propri tifosi una gioia indimenticabile. La squadra è consapevole della responsabilità che grava sulle sue spalle e si prepara ad affrontare la sfida con la massima serietà e professionalità.

Al di là del risultato sportivo, la stagione della Pianese è già un successo, un esempio di come la passione, il lavoro di squadra e la solidità della società possano portare a risultati straordinari. La Pianese è un club in crescita, con un futuro promettente e una forte identità territoriale. La partita contro la Ternana sarà un momento importante per consolidare questa identità e per dimostrare a tutti il valore della Pianese.

L'allenatore e i giocatori sono consapevoli dell'importanza di questa sfida e si impegnano a dare il massimo per raggiungere l'obiettivo della promozione. La Pianese è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia, con l'obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. La solidità della società, la passione dei tifosi e la determinazione dei giocatori sono gli ingredienti fondamentali per il successo della Pianese.

La partita contro la Ternana sarà un momento cruciale per il futuro del club, un'opportunità per dimostrare a tutti il valore della Pianese e per continuare a crescere e a migliorare. L'allenatore Cangi ha sottolineato l'importanza di affrontare la partita con determinazione e di sfruttare al meglio il vantaggio di giocare in casa. La Pianese è pronta a dare il massimo per conquistare la vittoria e per proseguire nel suo cammino verso la promozione.

La stagione della Pianese è stata caratterizzata da una costante crescita e da una determinazione che ha permesso alla squadra di superare ostacoli e raggiungere traguardi impensabili fino a poco tempo fa. L'entusiasmo è palpabile e la prospettiva futura appare ricca di opportunità, anche se, come sottolinea l'allenatore, il calcio è imprevedibile e ogni stagione presenta sfide uniche.

La solidità della società, guidata dalla famiglia Sani e supportata dall'azienda Stosa, è un fattore determinante per il successo della Pianese, creando un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei giocatori e dell'intero club





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