Guida completa ai piani DAZN Goal, Full e Family con costi dettagliati. Analisi della partita Sassuolo-Genoa 2026/27, diritti TV Serie A e formazioni.

La piattaforma di streaming DAZN continua a strutturare la propria offerta per il mercato italiano con una serie di piani abbonamento differenziati, progettati per coprire esigenze specifiche di consumo sportivo. L'azienda detiene i diritti esclusivi e co-esclusivi di gran parte del calcio italiano e internazionale, garantendo accesso diretto a Serie A, Serie B, Serie A Femminile e competizioni internazionali come LaLiga e Liga Portugal. Questa stratificazione dei servizi permette agli utenti di selezionare il livello di copertura desiderato, variando dal solo calcio fino all'intero pacchetto multi-sport, con opzioni di pagamento flessibili che includono rateizzazioni mensili o soluzioni annuali.

Analisi Piani DAZN Goal e Full

Il piano DAZN Goal rappresenta l'opzione più accessibile per i puristi del calcio, offrendo l'accesso a gran parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale senza includere le discipline sportive minori. La copertura comprende le tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva da DAZN per ogni giornata, insieme a tutte le partite di Serie B, Serie A Femminile, LaLiga e ai big match della Liga Portugal. I costi per questo piano sono stabiliti in 19,99 € al mese per la versione mensile flessibile. Per chi opta per la stabilità, il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili costa 13,99 € al mese, mentre l'acquisto unico anticipato richiesto dal piano annuale si attesta a 129 € in un'unica soluzione, riducendo il costo effettivo mensile a 10,75 €.

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Per gli utenti che desiderano una copertura completa, il piano DAZN Full include la copertura live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga, oltre ai migliori match della Liga Portugal. L'offerta si estende oltre il calcio, includendo atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci, tennis e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Il costo mensile flessibile è di 46,99 €, mentre il piano annuale con rateizzazione di 12 mensilità richiede un pagamento di 36,99 € al mese. L'opzione annuale in un'unica soluzione è disponibile a 379 €, che corrisponde a 31,58 € al mese, garantendo l'accesso illimitato a tutto lo sport trasmesso dalla piattaforma.

Servizi Family e MyClubPass

Il piano DAZN Family è disegnato per rispondere alle esigenze di consumo simultaneo, consentendo agli abbonati di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full in contemporanea su due dispositivi registrati. Questa funzione è operativa sia che gli utenti si colleghino dalla stessa rete internet, sia che utilizzino reti differenti, massimizzando la fruizione domestica o condivisa. I costi per il piano Family mensile flessibile sono di 71,99 € al mese. La scelta del piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili comporta un costo di 61,99 € al mese. Chi preferisce il pagamento anticipato totale può optare per il piano annuale in un'unica soluzione a 619 €, con un costo mensile equivalente a 51,58 €.

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Un'opzione mirata è rappresentata dal piano DAZN MyClubPass, pensato per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore. L'utente sceglie il club al momento dell'iscrizione e ottiene l'accesso a tutti i 38 match di Serie A della stagione, accompagnati da ampi spazi pre e post-partita, highlight e contenuti on demand. Questa soluzione personalizzata si distingue per la specificità dell'offerta, indirizzata a una nicchia di abbonati che non necessita della copertura globale dei campionati. L'accesso a tutti i servizi è soggetto a verifiche di abbonamento attivo, con la possibilità di utilizzare una Virtual Private Network (VPN) per bypassare blocchi geografici e garantire la visione da qualsiasi parte del mondo.

Previsioni Sassuolo-Genoa 2026/27

Nel panorama delle partite di Serie A 2026/27, l'incontro tra Sassuolo e Genoa rappresenta un capitolo cruciale, trasmesso in diretta su DAZN che detiene i diritti di tutte le 380 partite della stagione. La gara si terrà allo Stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia e giunge in un momento delicatissimo per entrambe le formazioni. Il Sassuolo sta attraversando un periodo nero segnato da cinque sconfitte consecutive in campionato, con 20 gol subiti. Questa crisi内部 ha già portato alle dimissioni di Alberto Aquilani, il cui posto è stato occupato da Roberto D'Aversa, chiamato a invertire una rotta preoccupante e a salvare la stagione della squadra neroverde.

Al contrario, il Genoa arriva a Reggio Emilia in condizioni decisamente migliori, guidato da Daniele De Rossi. I rossoblù hanno vinto tre partite di fila, tra cui un convincente 2-0 alla Juventus, mostrando un morale alto e una classifica che sorride. L'analisi tattica e fisica suggerisce una partida equilibrata ma con dinamiche opposte: il Sassuolo dovrà cercare di sfruttare il fattore casa per bloccare il rendimento del Genoa, mentre i liguri cercheranno di consolidare la forma attuale. La copertura di DAZN assicura che ogni dettaglio di questo scontro diretto tra crisi e rinascita sia visibile, garantendo aggiornamenti in tempo reale per gli abbonati ai piani Goal o Full.

Impatto Tecnico e Geografico

La gestione dei diritti TV e la distribuzione dei contenuti su DAZN influenzano direttamente l'esperienza dell'utente finale, specialmente per quanto riguarda la stabilità della connessione e la conformità alle normative territoriali. Gli abbonati che utilizzano il piano DAZN Full o Family possono contare sulla trasmissione in diretta di tutti i match di Serie A, incluse le partite del Sassuolo e del Genoa. Tuttavia, la necessità di accedere a contenuti da dispositivi esterni o da reti diverse può richiedere configurazioni specifiche. L'uso di una Virtual Private Network (VPN) è indicato per quegli utenti che si trovano fuori dalla zona di copertura standard o che desiderano maggiore sicurezza nella navigazione, permettendo di bypassare istantaneamente i blocchi geografici regionali. Questa funzionalità è essenziale per garantire l'accesso continuo a piattaforme di streaming preferite, indipendentemente dalla località fisica dell'utente.