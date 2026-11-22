Scopri i costi e i dettagli dei piani DAZN 2026, da Goal a Full, per seguire Serie A e LaLiga. Confronta i prezzi mensili e annuali per trovare l'abbonamento perfetto per te.

I piani di abbonamento DAZN per la stagione 2026 offrono una gamma diversificata di opzioni per soddisfare le esigenze di ciascuno sportivo digitale. La piattaforma italiana continua a detenere i diritti esclusivi per la trasmissione della maggior parte delle partite di Serie A, rendendo la scelta del pacchetto appropriato una decisione strategica per i tifosi. Con la presenza del Bologna-Udinese nel calendario di domenica 22 novembre 2026, l'attenzione si concentra sui costi e sulle coperture disponibili per i residenti in Italia.

Struttura dei Piani DAZN Goal e Full

Il piano DAZN Goal è la soluzione ideale per chi desidera concentrare la spesa esclusivamente sul calcio. Questo pacchetto consente di accedere alla maggior parte dell'offerta calcistica italiana e internazionale, escludendo però le discipline sportive minori per ottimizzare il costo. L'abbonato può seguire le tre partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva durante ogni giornata di campionato, garantendo la copertura degli eventi principali della massima serie italiana.

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Oltre alle partite di Serie A, il piano DAZN Goal include la diretta di tutte le partite di Serie B, consentendo ai tifosi di seguire da vicino anche la seconda divisione nazionale. La copertura si estende inoltre alla Serie A Femminile, offrendo visibilità al campionato femminile italiano, e a tutte le partite di LaLiga, la massima serie del campionato spagnolo. Sono inclusi anche i big match del campionato portoghese, Liga Portugal, ampliando l'offerta per gli appassionati di calcio estero.

Il piano DAZN Full rappresenta la copertura totale dello sport digitale. Oltre a includere tutti i contenuti presenti in Goal, questo pacchetto garantisce la diretta live di tutte le partite di Serie A, Serie B, Serie A Femminile e LaLiga. La selezione sportiva si espande notevolmente con la presenza di atletica, ciclismo, sport da combattimento, pallavolo, sci e tennis, coprendo le discipline più popolari a livello globale.

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Un aspetto distintivo del piano DAZN Full è l'inclusione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questi canali forniscono aggiornamenti costanti su eventi sportivi e documentari, integrando l'offerta di diretta con contenuti di approfondimento. La combinazione di sport maggiori e minori rende il piano Full la scelta preferita per gli utenti che desiderano un'esperienza di streaming completa e senza limiti disciplinari.

Costi e Opzioni di Pagamento DAZN

La flessibilità nei costi è un elemento centrale della strategia di DAZN per attrarre diversi segmenti di mercato. Per il piano DAZN Goal, il costo è fissato a 19,99 € al mese per il piano mensile flessibile. Chi opta per il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili paga 13,99 € al mese. Un'ulteriore opzione di risparmio è disponibile con il piano annuale in un'unica soluzione, al costo di 129 €, che corrisponde a 10,75 € al mese.

Il piano DAZN Full presenta una struttura tariffaria diversa, pensata per chi richiede una copertura più ampia. Il costo è di 46,99 € al mese per il piano mensile flessibile. La dilazione in 12 rate mensili abbassa il costo a 36,99 € al mese. Pagando in un'unica soluzione per l'anno, il costo totale è di 379 €, che si traduce in 31,58 € al mese, garantendo un risparmio significativo rispetto al canone mensile.

Per le famiglie o gli utenti multipli, il piano DAZN Family offre una soluzione specifica. Questo piano consente di guardare tutti i contenuti inclusi nel piano DAZN Full in contemporanea su due dispositivi registrati. I dispositivi possono connettersi sia dalla stessa rete internet che da reti differenti, offrendo flessibilità di utilizzo. Il costo per il piano mensile flessibile è di 71,99 € al mese.

Anche per il piano DAZN Family è possibile optare per soluzioni annuali più convenienti. Il piano annuale con pagamento dilazionato in 12 rate mensili costa 61,99 € al mese. L'opzione in un'unica soluzione per l'anno richiede un pagamento di 619 €, che corrisponde a 51,58 € al mese. Questa opzione è ideale per le famiglie che condividono l'abbonamento tra diversi membri.

Personalizzazione con DAZN MyClubPass

Per i tifosi ultra-decisi verso una sola squadra, DAZN offre il piano MyClubPass. Questa opzione consente di seguire esclusivamente tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore. L'utente può scegliere il proprio club al momento dell'iscrizione, creando un'esperienza su misura. Il pacchetto include tutti i 38 match di Serie A della stagione, garantendo di non perdere nemmeno una gara.

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Oltre alle dirette, il piano MyClubPass include ampi spazi pre e post-partita, fornendo analisi e commenti prima e dopo il fischio finale. Sono inoltre disponibili highlights dei momenti salienti e contenuti su richiesta per rivedere le azioni più importanti. Questa personalizzazione permette di risparmiare rispetto ai piani completi, pagando solo per i contenuti rilevanti per il singolo abbonato.

Impatto Reale e Considerazioni Tecniche

L'acquisto di un abbonamento DAZN richiede una valutazione attenta delle proprie esigenze sportive. Se si cerca di risparmiare, il piano Goal o il MyClubPass sono le opzioni più economiche, concentrandosi esclusivamente sul calcio. Per chi ama la varietà, il piano Full o Family offrono la massima copertura, giustificando il costo superiore con un'ampia selezione di sport.

La questione della connessione e della geolocalizzazione rimane fondamentale per gli utenti italiani. Per accedere al servizio con maggiore sicurezza, specialmente da paesi diversi da quello di registrazione, è consigliato l'uso di una Virtual Private Network (VPN). Questa tecnologia bypassa i blocchi geografici regionali, permettendo di guardare le partite in diretta da tutto il mondo sulla piattaforma preferita.

Un esempio concreto di utilizzo imminente è la partita Bologna-Udinese, trasmessa in diretta su DAZN. Il Bologna ospita l'Udinese allo Stadio Renato Dall'Ara domenica 22 novembre 2026. I rossoblù arrivano all'appuntamento con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, proiettandosi in zona Europa. L'unica sconfitta recente è arrivata contro l'Inter per 3-1, senza scalfire la solidità della squadra di Raffaele Palladino.

Dall'altra parte, l'Udinese attraversa un momento difficile con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra di Paolo Zanetti ha segnato solo tre gol subendone undici, occupando la posizione finale in classifica. Il cambio in panchina con l'arrivo di Zanetti non ha ancora prodotto la svolta sperata dai friulani. Seguire questa partita attraverso i piani DAZN descritti garantisce la copertura completa di un incontro cruciale per entrambe le squadre.