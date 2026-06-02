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Pianificato attacco razzista da un dodicenne: il dettaglio delle chat

Cronaca News

Pianificato attacco razzista da un dodicenne: il dettaglio delle chat
Attacco RazzistaDodicenneSan Vito Lo Capo
📆6/2/2026 9:49 AM
📰leggoit
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Un ragazzo di 12 anni di San Vito Lo Capo ha pianificato un attacco contro alcuni compagni musulmani e una ragazza nera, scrivendo su Telegram il suo piano dettagliato. Il ragazzo, che si è presentato a scuola armato di due coltelli, ha scritto nelle chat che i suoi principali bersagli erano tre musulmani della sua classe, un altro immigrato musulmano in un'altra classe e una ragazza nera. Ha anche descritto l'equipaggiamento che avrebbe utilizzato, tra cui una maglietta con lo slogan fascista 'me ne frego'. Il ragazzo ha discusso anche delle possibili conseguenze giudiziarie delle sue azioni, scrivendo che in Italia i minori di 14 anni non possono essere trattenuti in un tribunale penale. Ha anche citato due autori di stragi a sfondo suprematista, Brenton Tarrant e Payton Gendron, come motivazione del suo gesto. Tuttavia, il progetto descritto nelle chat non coincide con quanto accaduto a scuola, dove l'unica persona colpita è stata un insegnante intervenuto per bloccarlo. La Procura per i minorenni di Palermo ha affidato alla sezione Antiterrorismo del Ros ulteriori accertamenti sulle conversazioni online per verificare eventuali attività di istigazione o radicalizzazione. La madre del ragazzo, stringendo una fotografia del figlio da bambino, ha detto di non riconoscere il ragazzino che parla nelle chat e ha chiesto di sapere chi lo ha istigato a compiere quel gesto.

Un dodicenne di San Vito Lo Capo ha pianificato un attacco contro alcuni compagni musulmani e una ragazza nera, scrivendo su Telegram il suo piano dettagliato.

Il ragazzo, che si è presentato a scuola armato di due coltelli, ha scritto nelle chat che i suoi principali bersagli erano tre musulmani della sua classe, un altro immigrato musulmano in un'altra classe e una ragazza nera. Ha anche descritto l'equipaggiamento che avrebbe utilizzato, tra cui una maglietta con lo slogan fascista 'me ne frego'.

Il ragazzo ha discusso anche delle possibili conseguenze giudiziarie delle sue azioni, scrivendo che in Italia i minori di 14 anni non possono essere trattenuti in un tribunale penale. Ha anche citato due autori di stragi a sfondo suprematista, Brenton Tarrant e Payton Gendron, come motivazione del suo gesto.

Tuttavia, il progetto descritto nelle chat non coincide con quanto accaduto a scuola, dove l'unica persona colpita è stata un insegnante intervenuto per bloccarlo. La Procura per i minorenni di Palermo ha affidato alla sezione Antiterrorismo del Ros ulteriori accertamenti sulle conversazioni online per verificare eventuali attività di istigazione o radicalizzazione.

La madre del ragazzo, stringendo una fotografia del figlio da bambino, ha detto di non riconoscere il ragazzino che parla nelle chat e ha chiesto di sapere chi lo ha istigato a compiere quel gesto

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