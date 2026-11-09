Pianista Royal Caribbean salvato dopo 9 ore in mare, l'El Niño chiave

Un pianista della Royal Caribbean è sopravvissuto a nove ore nell'Oceano Pacifico grazie alle temperature calde da El Niño. Dettagli sul salvataggio.

Un membro dell'equipaggio della Royal Caribbean, identificato come pianista, è stato salvato dall'Oceano Pacifico dopo nove ore trascorse in acqua. La disavventura è avvenuta vicino all'isola di Catalina, dove il uomo è stato individuato da due pescatori impegnati nella caccia al marlin.

I dettagli del salvataggio al largo

Le autorità della Guardia Costiera statunitense stanno conducendo un'indagine approfondita sulle dinamiche della caduta in mare. I soccorritori hanno riportato che l'uomo si trovava a circa 32 chilometri dalla costa quando è stato finalmente recuperato vivo.

Also read Invecchiare bene: l'importanza della salute psicologica e della psicoanalisi nella longevità

Dopo aver estratto il pianista dall'acqua, i due pescatori hanno immediatamente lanciato una richiesta di soccorso marittimo. Un gruppo di bagnini di Newport Beach è intervenuto con prontezza per prestare i primi assistenza medica al sopravvissuto.

Il ruolo decisivo della temperatura dell'acqua

La sopravvivenza del pianista è attribuita principalmente alle condizioni climatiche eccezionali registrate in quest'anno. Sean Norton, uno dei due pescatori che hanno trovato l'uomo, ha dichiarato alla CBS che il fenomeno 'super El Niño' ha giocato un ruolo determinante.

Advertisement

Norton ha specificato che la temperatura dell'acqua si attestava intorno ai 24 gradi Celsius, corrispondenti a 76 gradi Fahrenheit. Secondo il suo calcolo, l'uomo potrebbe essere rimasto in mare per ben dieci ore, un tempo che avrebbe potuto risultare fatale in altre stagioni.

"In un'annata diversa, non ce l'avrebbe mai fatta", ha sottolineato Norton. Le condizioni termiche particolarmente miti hanno permesso al corpo di resistere a un ipotermia letale, salvando la vita del navigante.

Reazione della compagnia e stato di salute

La Royal Caribbean ha confermato di fornire supporto e assistenza al dipendente coinvolto in questa difficile circostanza. La società ha inoltre affermato che, nel rigoroso rispetto della privacy del personale, non rilascerà ulteriori dettagli sull'identità o sulle circostanze specifiche.

Il pianista, il cui nome non è ancora stato diffuso, è stato ricoverato in ospedale a seguito della disavventura. La Guardia Costiera USA ha espresso ottimismo riguardo alle sue condizioni, ritenendo che sia in grado di sopravvivere completamente all'evento traumatico.