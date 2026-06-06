Piano ambizioso per il Napoli: investitore svela la strategia per creare una potenza multisport

Un importante investitore, intervistato da Bloomberg, ha delineato la visione per il Napoli: unire basket e calcio sotto un'unica proprietà per costruire una piattaforma multisport di livello mondiale, valorizzando il brand e la comunità internazionale napoletana.

Nel corso di un'intervista concessa al podcast di Bloomberg 'Business of Soccer', un importante investitore ha svelato i piani ambiziosi per trasformare il Napoli in una potenza multisport.

L'idea nasce dall'acquisizione del Napoli Basket e dalla costruzione di un nuovo impianto. L'investitore ha spiegato che l'opportunità di unire basket, calcio e altri sport sotto un unico ombrello a Napoli si è rivelata molto più grande del previsto. Ha sottolineato l'unicità del brand Napoli, definendolo uno dei più preziosi al mondo, e ha citato la sua comunità internazionale massiccia, con una diaspora napoletana che conta milioni di persone in tutto il globo.

La visione commerciale è chiara: le franchigie di calcio più importanti a livello globale, come il Real Madrid, sono già piattaforme multisport. L'obiettivo è portare il Napoli, attualmente tra i primi trenta marchi calcistici, tra i primi dieci o quindici nei prossimi anni, aumentando i ricavi e gli investimenti per migliorare la competitività. Il percorso ha previsto sei mesi di negoziati con la famiglia De Laurentiis, proprietaria del club di calcio.

L'investitore ha espresso grande rispetto per Aurelio De Laurentiis, che ha risollevato il club dal fallimento quasi vent'anni fa e lo ha costruito fino a farlo diventare un brand di valore mondiale. Le conversazioni sono partite dal tema dell'eredità: De Laurentiis ha una responsabilità verso cento milioni di tifosi sparsi nel mondo e vuole che il club, se ceduto, passi nelle mani giuste.

L'acquirente potenziale ha quindi sottolineato la sua motivazione a portare avanti la tradizione, onorando il lavoro svolto, ma aggiungendo anche innovazione e un appeal internazionale ulteriore. Ha concluso ribadendo che l'aumento dei ricavi si tradurrà in più investimenti sul campo, rendendo il prodotto più competitivo, e non in mere distribuzioni di profitti





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Napoli Basket Calcio Multisport De Laurentiis Investimento Brand Piattaforma Bloomberg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FH55 Academy, progetto per valorizzare le persone e sviluppare le competenze del settore hospitalityOgni anno il piano formativo verrà definito attraverso l’analisi dei bisogni espressi direttamente dai collaboratori, delle priorità legate al piano industriale e delle aree strategiche individuate dal gruppo

Read more »

Piano da 80 milioni di euro per l'espansione e la ristrutturazione degli outlet italianiIl gruppo retail annuncia un investimento di quasi 80 milioni di euro nei prossimi tre anni per ampliare e rinnovare centri commerciali e outlet in tutta Italia, con progetti a Valmontone, Mondovicino, Firenze, Mapello, Barberino e Brugnato, includendo nuove aree di ristorazione, supermercati e spazi per intrattenimento.

Read more »

Tasse al 90% sui ricchi e settimana lavorativa dimezzata: il piano di PikettyIl World Inequality Lab propone un fondo globale, tasse sui miliardari e 1000 ore lavoro l'anno per salvare il clima.

Read more »

Maneskin, la reunion per Sanremo 2027: il piano di De Martino e la carta EurovisionIl coinvolgimento del manager della band, Ferraguzzo, nella squadra del Festival e le indiscrezioni sul nuovo regolamento alimentano le voci di un ritorno del gruppo sul palco che li ha consacrati

Read more »