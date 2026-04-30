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Piano Casa, Carburanti e Sgomberi: le decisioni del Consiglio dei Ministri

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Piano Casa, Carburanti e Sgomberi: le decisioni del Consiglio dei Ministri
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📆4/30/2026 5:29 PM
📰Corriere
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Il governo italiano approva il Piano Casa con 4 miliardi di euro per la rigenerazione urbana, proroga il taglio delle accise sui carburanti e introduce misure per accelerare gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente.

Il governo italiano ha approvato una serie di misure significative durante l'ultimo Consiglio dei ministri, focalizzandosi su abitazioni, carburanti e procedure legali. Un elemento centrale è il Piano Casa , che mira a rendere disponibili circa 60.000 alloggi attualmente inutilizzabili, attraverso un investimento di 1,7 miliardi di euro, potenzialmente incrementabili fino a 4,8 miliardi.

Questi fondi saranno distribuiti ai comuni tramite Dpcm, in collaborazione con l'Anci, per interventi di rigenerazione urbana. Parallelamente, è stato esaminato un disegno di legge per accelerare le procedure di sgombero degli immobili occupati abusivamente, con l'obiettivo di restituire gli alloggi ai legittimi proprietari e aumentare l'offerta sul mercato. Il governo ha inoltre approvato un decreto legislativo per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne e un altro per promuovere il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i carburanti, il taglio delle accise è stato prorogato per 21 giorni. La riduzione rimane di 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre per la benzina scende a 5 centesimi al litro. Il finanziamento di questa proroga avverrà tramite le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva. Ulteriori misure a sostegno dell'autotrasporto saranno discusse in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.

La premier Meloni ha sottolineato che l'intervento sarà più breve e meno generalizzato rispetto alle precedenti proroghe, differenziando il taglio delle accise tra gasolio e benzina. I precedenti interventi hanno richiesto ingenti risorse, coperti con tagli ai ministeri e incrementi del gettito Iva. Il Piano Casa prevede anche la riduzione del 50% degli oneri notarili per gli atti di compravendita, mutuo e locazione, grazie alla collaborazione del notariato.

Questa misura mira a incentivare l'intervento dei privati nell'edilizia convenzionata, offrendo prezzi di acquisto o canoni di locazione calmierati. Il governo ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti finora in termini di sgomberi, con la liberazione di oltre 4.200 alloggi di edilizia residenziale pubblica e circa 230 interventi di sgombero di occupazioni abusive.

L'obiettivo è creare le condizioni per costruire nuove abitazioni e liberare quelle attualmente occupate illegalmente, aumentando così la disponibilità di alloggi per i cittadini e affrontando le problematiche abitative del paese

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