Piano Casa, Carburanti e Sgomberi: le decisioni del Consiglio dei Ministri

Il governo italiano approva il Piano Casa con 4 miliardi di euro per la rigenerazione urbana, proroga il taglio delle accise sui carburanti e introduce misure per accelerare gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente.

Il governo italiano ha approvato una serie di misure significative durante l'ultimo Consiglio dei ministri, focalizzandosi su abitazioni, carburanti e procedure legali. Un elemento centrale è il Piano Casa , che mira a rendere disponibili circa 60.000 alloggi attualmente inutilizzabili, attraverso un investimento di 1,7 miliardi di euro, potenzialmente incrementabili fino a 4,8 miliardi.

Questi fondi saranno distribuiti ai comuni tramite Dpcm, in collaborazione con l'Anci, per interventi di rigenerazione urbana. Parallelamente, è stato esaminato un disegno di legge per accelerare le procedure di sgombero degli immobili occupati abusivamente, con l'obiettivo di restituire gli alloggi ai legittimi proprietari e aumentare l'offerta sul mercato. Il governo ha inoltre approvato un decreto legislativo per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne e un altro per promuovere il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i carburanti, il taglio delle accise è stato prorogato per 21 giorni. La riduzione rimane di 20 centesimi al litro per il gasolio, mentre per la benzina scende a 5 centesimi al litro. Il finanziamento di questa proroga avverrà tramite le sanzioni dell'Antitrust e l'extragettito Iva. Ulteriori misure a sostegno dell'autotrasporto saranno discusse in un provvedimento successivo, dopo un confronto con le associazioni di categoria.

La premier Meloni ha sottolineato che l'intervento sarà più breve e meno generalizzato rispetto alle precedenti proroghe, differenziando il taglio delle accise tra gasolio e benzina. I precedenti interventi hanno richiesto ingenti risorse, coperti con tagli ai ministeri e incrementi del gettito Iva. Il Piano Casa prevede anche la riduzione del 50% degli oneri notarili per gli atti di compravendita, mutuo e locazione, grazie alla collaborazione del notariato.

Questa misura mira a incentivare l'intervento dei privati nell'edilizia convenzionata, offrendo prezzi di acquisto o canoni di locazione calmierati. Il governo ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti finora in termini di sgomberi, con la liberazione di oltre 4.200 alloggi di edilizia residenziale pubblica e circa 230 interventi di sgombero di occupazioni abusive.

L'obiettivo è creare le condizioni per costruire nuove abitazioni e liberare quelle attualmente occupate illegalmente, aumentando così la disponibilità di alloggi per i cittadini e affrontando le problematiche abitative del paese





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piano Casa Accise Carburanti Sgomberi Edilizia Residenziale Giorgia Meloni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accise carburanti e Piano casa oggi in Cdm: le possibili novitàGli stanziamenti sono oggetto dei lavori di rifinitura, nel centrodestra si prospetta una cifra tra i 4 e i 5 miliardi per gli alloggi

Read more »

Piano casa da 4 miliardi al traguardo: tutte le novità sul tavolo del CdmOggi in Consiglio dei ministri il provvedimento. Dalle case popolari alle semplificazioni: ecco cosa contiene

Read more »

Piano Casa e Carburanti: il Consiglio dei Ministri al lavoroIl Consiglio dei Ministri si riunisce oggi per discutere il Piano Casa, che prevede la creazione di oltre 100mila alloggi popolari con un investimento di 4-5 miliardi, e una possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti, focalizzata sul diesel.

Read more »

Sconti benzina e Piano Casa da 4 miliardi: le novità del governo e l'allarme di Giorgetti sul debitoGiorgetti in aula: Piano Casa, sconti accise e vincoli debito pubblico

Read more »

La conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministriSul tavolo del governo il rinnovo del taglio delle accise e il Piano casa (ANSA)

Read more »

Via libera del Cdm al Piano casa, prorogato il taglio delle acciseUlteriori misure per l'autostrasporto in un provvedimento successivo. Meloni: la casa un bene primario, problema per una fetta significativa di italiani, saranno rigenerati 60mila alloggi popolari' (ANSA)

Read more »