Piano casa, Forza Italia all'attacco: emendamenti e pressioni su Salvini

Forza Italia lancia un'offensiva sul piano casa voluto da Salvini, chiedendo modifiche e aprendo un cantiere sulla tassazione. Le regioni, inclusa la Lombardia di centrodestra, congelano il provvedimento. Intanto, il caso Milano e le richieste di riforma della giustizia si intrecciano con la partita urbanistica.

Il piano casa voluto dal vicepremier leghista Matteo Salvini si inserisce in un contesto politico già molto complesso, con pressioni che arrivano da più fronti.

La Lega, che ha fortemente voluto questo provvedimento, si trova ora a dover fronteggiare non solo le critiche delle opposizioni, ma anche quelle dei partner di coalizione. Forza Italia, in particolare, ha deciso di alzare la voce, lanciando quella che definisce una vera e propria offensiva per modificare il testo. Gli azzurri, riuniti nella sala del gruppo alla Camera, hanno chiarito che la loro azione non si fermerà al solo piano casa.

Il portavoce nazionale Raffaele Nevi ha sottolineato come il tema dell'abitazione e dell'industria delle costruzioni sia centrale per il partito, annunciando l'apertura di un cantiere anche sulla tassazione. Al suo fianco, Alessandro Cattaneo ha ricordato che per Silvio Berlusconi la casa è sempre stata un punto focale, e che questo sforzo non si esaurisce con il provvedimento in esame.

I berlusconiani intendono insistere su tre direttrici: l'introduzione della cedolare secca per le locazioni commerciali, sistemi di sfratto più rapidi e l'azzeramento delle tasse sulla prima casa per gli under 35. Una roadmap, come l'ha definita Cattaneo, che verrà presentata agli alleati nel corso delle prossime settimane. Intanto, il piano salviniano subisce pressioni anche da parte delle regioni.

La scorsa settimana la Conferenza delle regioni, guidata dal leghista Massimiliano Fedriga, ha di fatto congelato il provvedimento, chiedendo un incontro con la premier Giorgia Meloni per ottenere modifiche sostanziali e maggiori risorse. Alla base della richiesta, oltre alle perplessità del centrosinistra, c'è anche il malcontento di regioni governate dalla stessa maggioranza, come la Lombardia e l'Abruzzo, che hanno espresso riserve su alcuni aspetti del testo.

Nel frattempo, il provvedimento è stato affiancato dalla struttura di Palazzo Chigi, che ha messo diversi dossier nelle mani del meloniano Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei. Nonostante le tensioni, l'iter procede: il piano andrà in aula venerdì 19 giugno per la richiesta di fiducia, con voto previsto per lunedì.

In commissione Ambiente, Forza Italia ha già presentato emendamenti su più fronti: agevolazioni e semplificazioni per le imprese, anche per investimenti inferiori a 1 miliardo di euro, un riequilibrio sull'edilizia convenzionata, l'aumento della dotazione del fondo per il sostegno agli studenti fuori sede e una revisione dei parametri Isee per privilegiare l'individuazione di categorie sociali. L'offensiva di Forza Italia si lega anche al caso Milano, dove l'inchiesta urbanistica si è conclusa con l'assoluzione di tutti gli otto imputati.

Gli azzurri hanno diffuso slide dal titolo Avevamo ragione noi, ricordando come il Pd si fosse opposto al Salva Milano. Il sindaco Beppe Sala ha dichiarato che una parte dei magistrati ha dato al suo lavoro un'impostazione politica, un assist colto da Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia, che da tempo chiede al Guardasigilli Carlo Nordio di sbloccare riforme della giustizia. Costa si è rivolto direttamente a Nordio per chiedere approfondimenti anche su questo caso, affinché non rimangano ombre.

Nel frattempo, la Camera ha dirottato 1,2 miliardi del Pnrr sul piano casa, a dimostrazione della centralità della questione abitativa nell'agenda politica. La partita, insomma, è ancora aperta e promette nuovi sviluppi nelle prossime settimane, con i partiti di maggioranza pronti a confrontarsi su un tema cruciale per il paese





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