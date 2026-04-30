Piano Casa: Via Libera a 100mila Nuove Abitazioni e Riqualificazione di 60mila Immobili

Il governo lancia un piano pluriennale per sbloccare il mercato immobiliare, riqualificare alloggi popolari e creare nuove case a prezzi accessibili per lavoratori, studenti e famiglie.

Il governo italiano ha lanciato un ambizioso piano pluriennale per affrontare la crisi abitativa e sbloccare il potenziale di migliaia di alloggi popolari inutilizzati. Il piano, frutto di due anni di studio e consultazioni, si articola in tre pilastri principali: la ristrutturazione e lo sgombero di immobili esistenti, la creazione di nuove abitazioni a prezzi accessibili e l'attrazione di investimenti privati.

La prima fase, con un finanziamento iniziale di 1,7 miliardi di euro, si concentrerà sulla riqualificazione di circa 60.000 alloggi popolari attualmente inagibili o occupati abusivamente. L'obiettivo è rendere questi immobili nuovamente disponibili per le famiglie in attesa di una casa, riducendo così le lunghe liste di attesa.

Il piano mira a fornire soluzioni abitative non solo a chi ha diritto a un alloggio popolare, ma anche a lavoratori, studenti, genitori single e famiglie con difficoltà economiche ad accedere al mercato immobiliare. Un elemento chiave del piano è la semplificazione delle procedure di sgombero degli immobili occupati abusivamente. Un nuovo disegno di legge, in attesa di approvazione parlamentare, prevede la riduzione dei tempi per gli sfratti e l'introduzione di una procedura accelerata per ottenere i titoli esecutivi necessari.

Sarà inoltre prevista una penale per i ritardi nell'esecuzione degli sfratti, incentivando una maggiore rapidità nell'applicazione della legge. Parallelamente, il governo intende promuovere forme di affitto con diritto di riscatto (rent to buy) e sostenere i giovani e le famiglie numerose attraverso un fondo di garanzia per i mutui. Si prevede inoltre la creazione di un fondo rotativo per prevenire la morosità involontaria e l'utilizzo di risorse provenienti dai fondi di coesione e da investimenti privati.

L'obiettivo è intercettare i bisogni di quella fascia di popolazione, definita 'area grigia', che non rientra nei criteri per l'accesso agli alloggi popolari ma fatica a sostenere i costi di un mutuo. Il secondo pilastro del piano prevede la creazione di 100.000 nuove case a prezzi calmierati entro dieci anni, attraverso la riqualificazione urbana e il partenariato pubblico-privato. Invitalia sarà l'ente responsabile della gestione degli interventi, privilegiando progetti con canoni di locazione accessibili e rigenerazione urbana.

Per attrarre investimenti privati, il governo prevede la nomina di un commissario straordinario per gli investimenti superiori al miliardo di euro e la semplificazione delle procedure amministrative. Su ogni 100 alloggi realizzati grazie a investimenti privati, 70 dovranno essere destinati a prezzi calmierati, con una riduzione del 33% rispetto al prezzo di mercato. Il piano coinvolgerà anche Cassa Depositi e Prestiti e potenziali investitori esteri, come il fondo emiratino Mubadala.

L'intero piano rappresenta un tentativo ambizioso di affrontare la crisi abitativa in Italia, offrendo soluzioni abitative a diverse fasce della popolazione e stimolando la ripresa del settore edile





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piano Casa Alloggi Popolari Riqualificazione Urbana Crisi Abitativa Investimenti Immobiliari

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Via libera Ifab, rosso diretto ai calciatori che si coprono la bocca(ANSA) - ROMA, 28 APR - Rosso diretto per i giocatori che per rivolgersi agli avversari si coprono la bocca. È una delle modifiche al regolamento che l'Ifab ha approvato all'unanimità nella riunione

Read more »

San Giovanni, via libera al cantiere per trasformare il mercato di via OrvietoFirmato il provvedimento che autorizza il trasferimento provvisorio dei banchi: è il primo atto del restyling progettato per l'area. Ecco quali sono i tempi...

Read more »

Chemio con il cane accanto, al via il piano per umanizzare le cure a TrevisoSperimentata la presenza di animali anche nelle degenze, il caso di Elisa (ANSA)

Read more »

Via libera Conferenza Stato Regioni al nuovo Piano pandemico 2025-29Il nuovo Piano, come ha spiegato ieri in commissione Affari sociali il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato rispondendo ad un'interrogazione M5s, 'prevede un approccio sistemico e omnicomprensivo, includendo misure di prevenzione, sorveglianza epid...

Read more »

Via libera del Cdm al Piano casa, prorogato il taglio delle acciseUlteriori misure per l'autostrasporto in un provvedimento successivo. Meloni: la casa un bene primario, problema per una fetta significativa di italiani, saranno rigenerati 60mila alloggi popolari' (ANSA)

Read more »

Piano pandemico 2025-2027, via libera dalla Conferenza Stato-RegioniIl provvedimento contiene misure di prevenzione, sorveglianza epidemiologica, gestione clinica e logistica sanitaria delle filiere di approvvigionamento.

Read more »