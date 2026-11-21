Il Dipartimento pubblica i tagli del contributo diretto per il 2025. Ecco l'elenco delle 153 testate beneficiarie, le cifre e gli impatti sul settore.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha reso pubblici gli elenchi ufficiali dei giornali che ricevono l'anticipo del contributo diretto per l'anno 2025. La cifra totale destinata a questa prima rata ammonta a 52.999.493,33 euro, distribuendo risorse tra 153 testate. Questo importo supera di circa cinque milioni di euro la prima rata distribuita lo scorso anno, che si era attestata sui 48 milioni. La pubblicazione di questi dati conferma il flusso di finanziamento pubblico verso il settore editoriale, stabilendo le priorità per la sopravvivenza di molti quotidiani.

Dettaglio Cifre e Ripartizione Economica

Il contributo diretto è strutturato in rate, con la maggior parte delle testate che riceve in anticipo la metà del totale previsto per l'intero anno. Il saldo finale arriverà in una data successiva. La ripartizione dei fondi privilegia le testate di maggiori dimensioni nella prima fase: le prime cinque testate nella graduatoria ricevono il 26 per cento dell'importo totale destinato al fondo, mentre le prime quindici ne ricevono il 50 per cento. Questa struttura iniziale garantisce liquidità immediata alle testate con volumi maggiori o maggiore anzianità.

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I dati statistici rivelano una distribuzione disomogenea delle risorse. Tredici testate superano la soglia del milione di euro, dimostrando una concentrazione significativa di capitali. Al contrario, 48 testate ricevono importi inferiori a 100.000 euro. L'importo mediano assegnato si aggira intorno ai 165.000 euro, segnando il punto di equilibrio centrale nella distribuzione dei fondi. Questa mediana aiuta a comprendere la scala operativa media delle testate che dipendono da questo sostegno pubblico per la gestione quotidiana.

Risorse per Minoranze Linguistiche

Una porzione specifica del bilancio è dedicata alla tutela della diversità linguistica. Le dieci testate delle minoranze linguistiche ricevono complessivamente 5,8 milioni di euro, che corrispondono all'11 per cento del fondo totale. La gran parte di questa cifra, 4,58 milioni, è destinata alle testate in lingua tedesca. Il restante 1,12 milioni è suddiviso tra le tre testate in lingua slovena, che rappresentano l'unica presenza significativa di questa minoranza nel panorama editoriale nazionale.

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In particolare, l'importo per le testate slovene si concentra quasi interamente sul quotidiano della minoranza slovena di Trieste, che riceve 129.832 euro. Questa cifra specifica riflette la necessità di mantenere vivo il legame culturale e informativo per questa comunità linguistica storica in Friuli-Venezia Giulia. La distinzione netta tra i fondi tedeschi e sloveni evidenzia le diverse dimensioni demografiche e di mercato delle due minoranze linguistiche riconosciute dallo Stato.

Criteri di Accesso e Beneficiari

L'accesso al contributo è regolato dal decreto legislativo 70 del 2017, che identifica sette categorie specifiche di beneficiari eleggibili. Possono richiedere i fondi le cooperative di giornalisti, le imprese con capitale maggioranza detenuto da cooperative o enti senza fini di lucro, e gli enti non-profit stessi. Sono inclusi anche i periodici per non vedenti e ipovedenti, le associazioni di consumatori e i giornali italiani diffusi all'estero. La normativa esclude espressamente i giornali di partito, che non possono più ottenere questo contributo dal 2017.

Il calcolo dell'importo spettante si basa su parametri rigorosi: i costi di produzione e la diffusione dichiarata dai giornali. La documentazione richiesta è in parte certificata a monte e in parte verificata direttamente dal Dipartimento. I beneficiari devono essere cooperative, enti senza fini di lucro o imprese controllate da questi soggetti. Questa struttura giuridica permette spesso a fondazioni o cooperative di detentore formale della testata, mentre gli asset commerciali restano in mano a società private, creando una distinzione tra proprietà formale e controllo editoriale.

Contesto Indiretto e Sostenibilità Editoriale

Oltre al contributo diretto, i giornali cartacei usufruiscono di sostegni definiti indiretti. Questi includono sconti sull'acquisto della carta e sgravi fiscali per l'acquisto di pubblicità sui quotidiani cartacei. Sebbene questi voci possano sembrare meno rilevanti per i bilanci diretti delle testate rispetto al contributo diretto, hanno un impatto significativo per lo Stato. Nel 2021, ad esempio, lo Stato ha speso oltre 290 milioni di euro per questi contributi indiretti, a dimostrazione dell'importanza strutturale di questi meccanismi.

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L'obiettivo dichiarato del contributo diretto è sostenere il pluralismo dell'informazione. Si intende preservare la sopravvivenza di aziende giornalistiche che non abbiano garanzie di sostenibilità economica autonoma, ma che rispettino i criteri di accesso. Tuttavia, la presenza di giornali con proprietà private tra i maggiori beneficiari solleva questioni sul funzionamento effettivo del sistema. La forma cooperativa o non-profit è spesso uno strumento legale, ma la realtà operativa può presentare strutture complesse di capitale e controllo che sfidano una lettura binaria del settore.