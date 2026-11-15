Piano Freddo 2026: 4 nuovi centri di accoglienza a Milano per senzatetto e cani

Milano amplia il Piano Freddo con 4 nuovi centri accoglienza. Apre via Saponaro e ex centro vaccinale Brenta con 120 posti letto per persone e pet.

Il Comune di Milano ha ufficializzato l'avvio operativo di quattro nuovi centri di accoglienza dedicati alle persone senza dimora, attivati ufficialmente come parte integrante del Piano Freddo 2026. Queste strutture, scelte per la loro capacità di rispondere alle esigenze abitative urgenti, sono state selezionate per garantire un riparo sicuro e accessibile alla popolazione più vulnerabile della città, con una particolare attenzione alle persone che non avevano mai richiesto precedentemente l'assistenza sociale.

Attivazione immediata delle nuove sedi

I quattro centri aprono le loro porte in queste settimane in specifiche ubicazioni strategiche della città, tra cui via Saponaro, l'ex centro vaccinale Brenta, via Fratelli Zoia e via Boeri. Questa distribuzione geografica mira a garantire una copertura capillare sul territorio, facilitando l'accesso ai servizi per chi si trova nelle diverse aree urbane e riducendo le barriere logistiche che spesso impediscono il ricovero.

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L'intervento del Comune prevede un'iniziale disponibilità di 120 posti letto distribuiti in queste quattro strutture. Tale numero rappresenta la prima fase di un dispositivo salvavita, come definito dalle autorità locali, pensato per contrastare il bisogno materiale di riparo e protezione durante le stagioni più critiche, assicurando che ogni persona possa trovare un luogo sicuro dove trascorrere la notte.

Accoglienza inclusiva per persone e animali

Una delle innovazioni principali di questa edizione del Piano Freddo riguarda l'accoglienza simultanea di animali domestici, un fattore cruciale che spesso impediva il ricovero dei propri padroni. Grazie alla collaborazione con l'organizzazione Save the Dogs and other animals, i centri hanno integrato spazi dedicati ai pet, permettendo alle persone senza dimora di non doversi separare dai propri compagni di vita per poter accedere ai servizi di assistenza e al riparo notturno.

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La presenza dei cani all'interno delle strutture di accoglienza non è solo una questione di welfare animale, ma rappresenta uno strumento terapeutico e sociale che facilita l'integrazione dei soggetti più fragili nei circuiti dei servizi. Questo approccio unitario riconosce che il legame con l'animale è spesso l'ultimo vincolo sociale di chi è finito per strada, e la sua tutela è essenziale per un percorso di reinserimento efficace.

Prospettive future e ampliamento dei servizi

L'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé ha spiegato che il Piano Freddo risponde a un'esigenza materiale primaria, sottolineando come la maggior parte delle persone incontrate durante i mesi invernali non avesse richiesto aiuto in precedenza. Per superare questo ostacolo, il Comune intende modificare la strategia operativa, ampliando gli orari di apertura a partire dalla prossima settimana.

La nuova configurazione prevederà la disponibilità dei centri anche nei fine settimana e nei giorni festivi, garantendo una continuità assistenziale senza interruzioni. Questa mossa operativa è supportata dalla presenza di oltre venti associazioni sul territorio, che collaborano per individuare le situazioni di maggiore difficoltà e fornire un'assistenza mirata, rendendo il sistema di accoglienza più resiliente e reattivo alle emergenze improvvise.

Procedure operative e segnalazioni cittadine

Con l'esaurimento delle disponibilità iniziali nei quattro centri attivati, saranno aperti gradualmente altri punti di accoglienza, seguendo una logica di adattamento alla domanda reale e alle condizioni meteorologiche. Il sistema si basa su un monitoraggio costante delle presenze, permettendo alle autorità di allocare le risorse dove sono più necessarie e garantendo che nessun richiedente asilo venga lasciato senza risposta durante la notte.

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Per garantire l'efficacia di questo intervento, il Comune mantiene attivo un canale permanente per le segnalazioni di persone osservate per strada. La collaborazione tra il sistema pubblico di accoglienza e il tessuto associativo locale crea una rete di sicurezza densa, capace di trasformare la semplice assistenzialistica in un percorso strutturato di presa in carico, finalizzato a riconnettere gli esclusi con i servizi sociali territoriali e le opportunità di reinserimento lavorativo e abitativo a lungo termine.