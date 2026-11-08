Piano Kairos: 700 detenuti 41-bis riuniti in sette carceri speciali

Il governo italiano avvia il piano segreto Kairos per concentrare oltre 700 detenuti 41-bis in sette istituti speciali, modificando regime e sicurezza penitenziaria.

Il governo italiano ha avviato un ambizioso e segreto progetto di riorganizzazione del sistema carcerario nazionale, noto come Piano Kairos. L'iniziativa mira a trasferire l'intero numero di detenuti sottoposti al regime detentivo del 41-bis, attualmente superiore a 700 persone, in sette strutture penitenziarie appositamente designate. Questa misura rappresenta un cambiamento radicale rispetto alla distribuzione precedente, che vedeva i detenuti dispersi in dodici diverse località.

Dettagli tecnici del concentramento carcerario

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sezione del Ministero della Giustizia responsabile delle carceri, sta gestendo l'attuazione di queste operazioni di trasferimento. Fino a un anno fa, i detenuti in questo regime erano distribuiti in dodici carceri, spesso in aree separate con misure di sicurezza speciali. Ora, oltre ai tre istituti già coinvolti, saranno inclusi quelli di Nuoro, Sassari, L'Aquila e Parma per formare il nuovo nucleo centrale del progetto.

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Secondo le motivazioni ufficiali del governo, la concentrazione di tutti i detenuti al 41-bis in soli sette istituti garantirà un maggiore controllo sulla detenzione e aumenterà la sicurezza complessiva. Tuttavia, i dettagli operativi del piano restano secretati. Il Ministero ha scelto di divulgare informazioni solo sui trasferimenti in corso, presentandoli con un'attenzione mediatica marcata che evidenzia il numero di mezzi e agenti coinvolti.

Posizioni politiche e proteste regionali

La scelta di destinare tre delle sette carceri in Sardegna ha suscitato vivaci reazioni politiche. Alla fine del 2025, l'allora sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, membro di Fratelli d'Italia, aveva accennato al progetto. Successivamente, la presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti proteste sottolineando di non essere stata coinvolta nelle decisioni.

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Il regime del 41-bis, esistente nella sua forma attuale dal 1992, è previsto per reati associativi legati alla mafia. Fu introdotto dopo le stragi di Palermo per limitare i contatti esterni degli esponenti criminali. Mentre i sostenitori lo vedono come misura preventiva, i critici lo definiscono punitivo, con l'obiettivo di indebolire psicologicamente i detenuti per spingerli alla collaborazione con la giustizia.

Impatto reale e nuove prospettive future

I dati più recenti di Antigone, risalenti ad aprile, indicavano 741 detenuti al 41-bis in strutture da Cuneo a Rebibbia. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha giustificato il piano come parte di un obiettivo più ampio di razionalizzazione e riconversione delle carceri per migliorarne la gestione. Egli ha dichiarato che le sette carceri scelte hanno caratteristiche strutturali più adatte a questo specifico tipo di detenzione.

Andrea Delmastro ha aggiunto che il trasferimento permetterà di garantire quattro ore di aria quotidiana ai detenuti, raddoppiando le attuali due ore. Inoltre, si ipotizza che l'accorpamento ridurrà il sovrappopolamento, recuperando 333 posti per i detenuti ordinari su una popolazione carceraria totale di oltre 65.000 persone per soli 46.000 posti disponibili.

Attualmente, l'unico carcere trasformato in istituto riservato al 41-bis è quello di Vigevano, dove a giugno sono stati trasferiti 124 detenuti da Novara, Cuneo e Tolmezzo. Per questa struttura, entro dicembre del 2028, verrà costruito un altro padiglione da 80 posti con fondi PNRR, secondo quanto annunciato dal Ministro Nordio.

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Nonostante le promesse, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rifiutato di fornire dettagli sui prossimi trasferimenti o sulle destinazioni future. L'ultimo trasferimento noto, avvenuto a fine ottobre nel carcere di Alessandria, non ha rivelato il numero esatto di detenuti coinvolti. Intanto, il piano sta già influenzando le attività trattamentali dei detenuti comuni, riducendo spazi culturali e professionali cruciali per il reinserimento sociale.