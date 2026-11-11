Piano Nazionale Demenze intende riconoscere la demenza frontotemporale per migliorare diagnosi e assistenza

Il nuovo Piano Nazionale Demenze afferma il riconoscimento della demenza frontotemporale, con 43 obiettivi e 64 indicatori per garantire percorsi diagnostici e supporto ai caregiver.

Il nuovo Piano Nazionale Demenze, presentato in occasione della Giornata mondiale dell'Alzheimer, prevede un riconoscimento esplicito della demenza frontotemporale e un'attenzione maggiore alle forme a esordio giovanile. Il documento stabilisce 43 obiettivi nazionali, 58 azioni e 64 indicatori per monitorarne l'attuazione, con l'obiettivo di migliorare la diagnosi, la prevenzione e l'assistenza delle persone affette da questa patologia.

Struttura e meccanismi del piano

Il piano si apre con l'individuazione di 43 obiettivi specifici, tra cui la progettazione di percorsi diagnosti‑cifici accessibili e l'accesso a servizi specialistici per la demenza frontotemporale. Le azioni prevedono lo sviluppo di ambienti terapeutici multicanale, la formazione di operatori specializzati e la creazione di linee di supporto per caregiver. Gli indicatori operativi, totali 64, consentiranno alle autorità sanitarie di verificare l'efficienza e la coerenza delle politiche provinciali e regionali.

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Il documento enfatizza la necessità di creare strutture specifiche in grado di rispondere non soltanto ai problemi cognitivi, ma anche a quelli comportamentali, linguistici e relazionali tipici della demenza frontotemporale. Per esempio, si prevede l'implementazione di centri di ascolto dedicati ai familiari e ai partner, finalizzati a ridurre l'ansia e i conflitti nelle relazioni familiari prima che la malattia diventi evidente.

Reazioni delle associazioni e dei professionisti

Silvana Morson, presidente dell'AIMFT, ha reagito positivamente al passo introdotto dal piano, definendolo "una soddisfazione" per le famiglie. Tuttavia, ha evidenziato che la semplice riconoscibilità istituzionale non basta: "servono percorsi diagnostici e assistenziali accessibili, operatori formati e sostegno concreto ai caregiver". Silvana ha inoltre sottolineato come la demenza frontotemporale ai 50‑anni richieda competenze diverse rispetto alla malattia di Alzheimer in fase avanzata.

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L'associazione AIMFT ha chiesto che i 43 obiettivi vengano tradotti in interventi pratici, perché intesa la demenza frontotemporale presenti particolari necessità in termini di supporto linguistico e comportamentale. Ha inoltre richiamato l'attenzione sul ruolo dei partner e dei figli dei pazienti a esordio giovanile, "che possono trovarsi ad affrontare responsabilità assistenziali mentre studiano, lavorano o stanno costruendo la propria autonomia."

Esempi concreti e impatto sulle famiglie

Il caso della famiglia di Bruce Willis ha portato all'attenzione pubblica la diagnosi di afasia, una forma di disturbo del linguaggio associata alla demenza frontotemporale. La dichiarazione di Willis, rilasciata a febbraio 2023, ha evidenziato la difficoltà di riconoscere la malattia che non si manifesta necessariamente con la perdita di memoria, ma attraverso cambiamenti di personalità e di comportamento. Nel nuovo piano si definiscono sei sintomi chiave della demenza frontotemporale: apatia, perdita di iniziativa, attrazione per i dolci, alterazioni comportamentali, difficoltà linguistiche e relazionali. Riconoscere questi segnali è essenziale per una diagnosi precoce e per la definizione di piani di intervento personalizzati.

Per le famiglie, il riconoscimento formale significa l'accesso a trattamenti specializzati e un sostegno più mirato. L'obiettivo è garantire comodi percorsi diagnostici, la formazione di professionisti specializzati e un supporto relativo ad attività di training per la comunicazione e il supporto emotivo. A non parlare delle potenziali risorse finanziarie che il piano potrebbe aprire alle Regioni per la realizzazione di centri di assistenza dedicati.

Prossime tappe e vicinanze del futuro

Il piano non garantisce ancora l'attuazione immediata di servizi a livello nazionale. Secondo il documento, l'approvazione finale e l'allocazione di fondi progressivi saranno condizionati dal completamento di procedure amministrative e dalla definizione di un bilancio specifico. La disponibilità di risorse aggiuntive necessarie a istituire i centri di assistenza dedicati, a sviluppare linee di comunicazione e a garantire la formazione continua dei professionisti è ancora oggetto di negoziazione tra le Regioni e il Ministero della Salute.

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In conclusione, l'introduzione della demenza frontotemporale nel nuovo Piano Nazionale Demenze rappresenta un passo cruciale per le persone con esordio giovanile e le loro famiglie. Seppur il riconoscimento istituzionale non garantisca di fatto nuovi servizi, il documento pone le fondamenta per un futuro in cui la diagnosi, l'assistenza e il sostegno ai caregiver possano essere adeguati alle esigenze specifiche di questa patologia neurodegenerativa.