Umbria approva il Piano di accelerazione per 1.750 ettari fotovoltaici. Obiettivo: 1.400 MW rinnovabili entro il 2030 con procedure semplificate su aree pre-vallutate.

La Regione Umbria, attraverso la Giunta regionale guidata da Thomas De Luca, ha formalmente approvato il Piano regionale di individuazione delle zone di accelerazione terrestri, comunemente denominato Prizart. Tale documento rappresenta la base operativa per identificare le aree specifiche dove sarà tecnicamente ed economicamente più agevole l'installazione di nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nel prossimo futuro. La scelta mira a definire una strategia territoriale precisa per la crescita sostenibile del settore.

Il testo ufficiale è stato sottoposto all'approvazione della Giunta il 28 ottobre, con una proposta tecnica avanzata dall'Assessore all'Ambiente Thomas De Luca. Nei giorni immediatamente successivi all'ok definitivo, l'atto normativo ha avviato la sua fase di esame approfondito presso la seconda commissione del consiglio regionale di Palazzo Donini. Questo passaggio legislativo costituisce un momento cruciale per concretizzare le linee guida della regione verso la modernizzazione del parco energetico.

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Obiettivo 1.400 Megawatt e Semplificazione Burocratica

Il cuore del piano Prizart consiste nel definire una via umbra alla transizione energetica, con l'ambizioso scopo di colmare il divario attuale rispetto agli obiettivi di potenza installata stabiliti dalla normativa nazionale ed europea. La Regione Umbria punta a raggiungere un traguardo di oltre 1.400 megawatt di potenza nominale installata entro l'anno 2030. Per imprimere una forte accelerazione a questo percorso di crescita, il piano individua aree specifiche con procedure autorizzative dedicate e più rapide.

Per quanto riguarda lo sviluppo del settore fotovoltaico, sono stati individuati complessivamente fino a 1.750 ettari di superficie dedicata. Le stime tecniche indicano inoltre un potenziale espandibile che, secondo le valutazioni degli esperti regionali, potrebbe arrivare fino a 2.950 ettari. I progetti localizzati all'interno di queste zone di accelerazione beneficiano di una semplificazione procedurale a monte, poiché hanno già scontato in fase di pianificazione l'analisi ambientale e paesaggistica complessiva. Di conseguenza, per i singoli interventi non sarà più richiesta la tradizionale procedura di Valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, i promotori dovranno rigorosamente rispettare tutte le prescrizioni e le misure di mitigazione ambientale ed ecologica definite dalla Valutazione ambientale strategica.

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Priorità Aree Compromesse e Tutela del Territorio

La selezione delle zone di accelerazione è avvenuta attraverso una rigorosa ricognizione tecnica del territorio regionale, ponendo una priorità assoluta sulle aree già antropizzate o compromesse. La strategia privilegia l'uso di tetti di edifici esistenti, superfici di aree industriali e artigianali dismesse, nonché cave dismesse o in via di recupero ambientale. Questa scelta operativa, filosoficamente coerente con il piano, mira a proteggere le aree con caratteristiche naturali opposte, ovvero quelle di maggiore pregio ecologico e paesaggistico, evitando così il consumo di suolo vergine.

Thomas De Luca ha sottolineato di fronte alla seconda commissione come l'Umbria sia una delle prime Regioni in Italia a portare in assemblea legislativa un atto del genere dopo un lungo procedimento di consultazione pubblica. Il processo ha integrato la valutazione ambientale strategica con un confronto esteso anche con la Soprintendenza e altri soggetti competenti. La discussione parte dal presupposto stabilito dalla legge 7/2025, che disciplina l'individuazione di aree idonee, non idonee e ordinarie per impianti a energie rinnovabili.

Bilancio degli Interessi e Prospettive Future

L'assessore Thomas De Luca ha ricordato che il processo di costruzione della via umbra alla transizione energetica deve necessariamente bilanciare i vari interessi legittimi presenti sul territorio. I promotori del piano sono pienamente consci della necessità urgente di dover accelerare sull'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, pur garantendo la massima tutela del contesto ambientale. Il documento approvato segna un punto di svolta nella governance energetica della regione, trasformando le linee guida teoriche in aree operative concrete.

La prossima fase vedrà il consiglio regionale completare l'esame dell'atto nella commissione di competenza, preparando il terreno per le pratiche attuative che seguiranno. L'obiettivo è rendere immediatamente operativi i meccanismi di semplificazione per gli investitori privati e pubblici che intendono sviluppare energia solare sulle superfici idonee identificate. Questo approccio mira a garantire che la crescita della capacità installata rispetti i tempi stringenti imposti dagli obiettivi climatici, ottimizzando le risorse territoriali disponibili e riducendo gli oneri burocratici per i progetti conformi alle regole stabilite dal piano.