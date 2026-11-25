Roma potenzia i trasporti pubblici con 180 km di corsie dedicate e priorità ai semafori per ridurre i tempi di percorrenza. L'assessore Patanè illustra gli interventi per rendere il servizio più veloce e capillare.

La città di Roma sta attuando un piano straordinario per risanare la mobilità pubblica, introducendo nuove corsie preferenziali e sistemi di priorità ai semafori per gli autobus. L'obiettivo principale dell'Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti è contrastare la lenta circolazione dei mezzi pubblici, attualmente descritti come viaggi a passo d'uomo, restituendo tempo e efficienza ai cittadini della capitale.

Rete di 180 km di corsie protette

L'assessore capitolino, Corso Patanè, ha annunciato la realizzazione di una vasta rete composta da 180 chilometri di corsie preferenziali protette. Questo intervento infrastrutturale era originariamente previsto nel piano regolatore della città risalente al 2008, ma per lunghi anni non era mai stato concretizzato nella pratica. La nuova direttiva mira a garantire ai bus un percorso sicuro e svincolato dal traffico automobilistico privato, creando una struttura viaria dedicata esclusivamente al trasporto pubblico su gomma.

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Priorità semaforica e ottimizzazione percorsi

Oltre alla segregazione fisica delle corsie, l'amministrazione sta investendo massicciamente sulla priorità semaforica intelligente. Questa tecnologia permette ai semafori di riconoscere l'arrivo degli autobus e di mantenere il segnale verde, evitando le fermate inutili ai passaggi pedonali e riducendo drasticamente i tempi di sosta. L'integrazione tra corsie fisiche e gestione digitale del traffico costituisce il meccanismo fondamentale per abbattere i tempi di percorrenza e migliorare l'affidabilità degli orari.

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Eliminazione fermate deserte con tecnologia

Un aspetto innovativo del piano riguarda l'analisi dati attraverso il posizionamento di contapasseggeri digitali installati sui veicoli. Questi dispositivi hanno permesso di identificare con precisione le fermate in cui il numero di saliti e discesi è pari a zero. L'assessore Patanè ha sottolineato che l'eliminazione di queste "fermate morte" e il superamento dei punti neri a bassa velocità contribuiscono a far guadagnare tra i 18 e i 20 minuti di tempo utile ai passeggeri, un miglioramento significativo per l'esperienza di viaggio quotidiana.

Cronoprogramma e impatti concreti

Le tempistiche di attuazione sono definite con rigore: il cronoprogramma dettagliato delle opere sarà reso pubblico e disponibile entro la fine di dicembre. Questo calendario stretto indica la volontà dell'amministrazione di passare rapidamente dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione visibile. L'impatto atteso non è solo statistico, ma coinvolge direttamente la qualità della vita dei romani, che vedranno ridursi lo stress legato agli spostamenti e aumentare la competitività del trasporto pubblico rispetto all'uso dell'auto privata.