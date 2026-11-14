Piao Mimit 2026-2028: 887 posti pubblico, requisiti e stipendi dettagliati

Analisi completa del Piano Assunzioni Mimit 2026-2028 con 887 nuove posizioni per funzionari e assistenti. Requisiti, procedure di concorso e dettagli sugli stipendi per l'accesso al pubblico impiego.

Il Ministero dell'innovazione e della transizione digitale ha ufficialmente diffuso il proprio nuovo piano di reclutamento per i prossimi tre anni, coprendo il periodo dal 2026 al 2028. Questa iniziativa strategica del Ministero dell'innovazione e della transizione digitale punta a rafforzare le risorse umane attraverso 887 nuove posizioni. Il quadro complessivo prevede 406 posti per funzionari, 411 per assistenti e 20 per operatori.

Dettaglio assunzioni per annualità

Il piano di assunzione del Ministero dell'innovazione e della transizione digitale è strutturato con picchi specifici per anno. Nel 2026, sono previsti 308 posti per funzionari, 336 per assistenti e 16 operatori. Nel 2027, gli 85 ingressi si suddividono in 27 mobilità, 23 tramite concorsi e scorrimenti, e 35 progressioni verticali riservate al personale già in servizio.

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Per l'anno 2028, i 92 posti totali sono divisi equamente: 46 per mobilità e 46 tra concorsi e scorrimenti. Questa quota del 2028 comprende 26 funzionari, 19 assistenti e 1 operatore. È importante sottolineare che diverse procedure di questo piano sono già state bandite o concluse. Ad esempio, è terminata una procedura che cercava 294 persone con competenze nella valutazione delle politiche pubbliche.

Requisiti e profili professionali richiesti

La distinzione tra le figure professionali è netta e basata su titoli di studio differenti. Per diventare operatori, è richiesto solo l'obbligo scolastico, il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di cause ostative all'assunzione. Gli assistenti e i funzionari, invece, richiedono qualifiche superiori, con un peso pari per entrambi i ruoli nel contesto del piano.

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I profili funzionali previsti includono figure giuridico-economiche per le posizioni amministrative, nonché specialisti in statistica e tecnici. Per questi ultimi due profili, le discipline richieste saranno specifiche e diversificate rispetto alle classi di laurea tipiche per gli amministratori. Il Ministero dell'innovazione e della transizione digitalizza ricorda che il piano non sostituisce i bandi definitivi, che specificheranno nero su bianco tutti i requisiti e le condizioni.

Stipendi e opportunità di crescita

Il personale non dirigenziale rientra nel comparto Funzioni centrali del pubblico impiego. Secondo il CCNL 2022-2024, lo stipendio annuo lordo per i funzionari è di 25.363 euro, mentre per gli assistenti è di 20.884 euro. Gli operatori percepiscono 19.848 euro lordi annui. Le retribuzioni mensili si collocano tra 1.500-1.750 euro per gli assistenti e 1.400-1.650 euro per gli operatori.

Un'ulteriore opportunità di aumento economico è legata all'ipotesi di rinnovo contrattuale 2025-2027, firmata a giugno scorso. Sebbene questo aggiornamento non sia ancora definitivamente confermato, potrebbe apportare ulteriori incrementi retributivi. Inoltre, due avvisi di dicembre riguardano la stabilizzazione di 38 persone già in comando o distacco, e 237 posti legati a mobilità interna.

Procedure di selezione e formazione

Tutti i nuovi assunti dovranno superare i corsi-concorso presso la Scuola nazionale dell'amministrazione. Le risorse formative sono distribuite: 7 corsi sono programmati per quest'anno, 6 per il prossimo anno e 2 per l'anno successivo, con queste ultime due risorse ancora da autorizzare. Le domande di partecipazione si presenteranno esclusivamente sul portale inPA.

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L'accesso richiederà l'utilizzo dell'identità digitale, la compilazione del curriculum e la presentazione delle dichiarazioni richieste. Le prove di selezione prevedono generalmente una prova scritta a quiz, un eventuale orale e una valutazione dei titoli. Le materie per gli amministrativi includono diritto costituzionale, pubblico impiego, trasparenza e informatica, mentre per gli altri profili esistono programmi specialistici.

I candidati interessati devono monitorare costantemente il sito del Mimit e la piattaforma inPA per aggiornamenti. Non vi è ancora una data certa per l'apertura dei nuovi bandi definitivi. La prudenza è consigliata poiché solo i bandi ufficiali chiariranno il destino effettivo delle 286 posizioni aperte ai concorsi esterni, distincte dalle 660 riservate ai dipendenti interni.