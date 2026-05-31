Piazza di Siena: un bilancio eccezionale per il centenario

Il concorso ippico più bello del mondo celebra i 100 anni con un bilancio eccezionale. Pubblico, impatto economico, visibilità mediatica e coinvolgimento digitale certificano la crescita costante di un evento che continua a rafforzare il proprio ruolo nel panorama sportivo internazionale.

Il pubblico a Villa Borghese. Foto della pagina fb del CSIO di Roma piazza di Siena. Sei milioni e trecentomila visualizzazioni, quattro in più dell'anno scorso.

E 77 mila spettatori, vale a dire il 24,2% in più rispetto alla precedente edizione. Bastano queste due cifre a far comprendere quanto sia forte, e in crescita, il legame che unisce Piazza di Siena ad un pubblico che va molto oltre il perimetro cittadino. I dati che sono stati trasmessi, aggiornati alle ore 10 domenica 31 maggio quindi prima del Gran Premio Rolex, lasciano di stucco.

La platea social ha infatti raggiunto i 92mila follower, 14mila in più del 2025. Sono state inoltre più di 300mila le interazioni generate e 350 i contenuti pubblicati. L'evento ha coinvolto 620 cavalli, 475 atleti provenienti da oltre 20 Paesi, mentre l'intera area sportiva - tra cavalieri, amazzoni, tecnici e staff - ha portato a Roma 1.833 persone accreditate, in rappresentanza di 38 Paesi e cinque continenti. Terminato l'evento del Centenario, restano le





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