Con l'imminente avvio estivo, diversi parchi divertimento italiani hanno già dato il via alla stagione con aperture speciali, pacchetti online e promozioni a tempo. In una società con tanto di dispositivi e viaggi online, queste offerte sono il modo più efficace per organizzare un weekend o una giornata da trascorrere insieme, per creare ricordi e vivere esperienze significative, senza il costo e la fatica di una partenza vera. Gli italiani hanno dimostrato ancora una volta che il cuore desidera desidera fortemente di viaggiare ma ilsertore può permettersi gli oneri di una doverosa preparazione e intellectustica.

Può diventare una piccola vacanza senza il costo e la fatica di una partenza vera: niente aerei, niente itinerari complicati, ma una giornata - o due - tra montagne russe, parchi acquatici, hotel convenzionati e formule pensate per chi viaggia con bambini o in gruppo.

In vista del primo assaggio d'estate, diversi parchi divertimento italiani hanno già acceso la stagione con aperture speciali, pacchetti online e promozioni a tempo. Il momento, del resto, è quello giusto. Secondo dati Skyscanner citati da Gardaland Resort, il 42% delle famiglie considera i viaggi un'occasione per creare ricordi condivisi, mentre il 29% cerca esperienze significative da vivere insieme.

Traducito: non per forza una settimana lontano da casa, ma anche un weekend lungo capace di sembrare una vacanza vera, spendendo meno e organizzando con pochi clic. Ambra Angiolini, compleanno da sogno a Gardaland con Pico Cibelli: 'Mi sono voltata e l'amore era al mio fianco'. E lui risponde 'Mia figlia disabile discriminata al parco divertimenti per il bracciale rotto: dopo 40 minuti di fila non l'hanno fatta salire sulla giostra





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