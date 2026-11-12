Piccoli Stati Insulari Creano Fondo Climatico su Rimesse

I piccoli Stati insulari propongono un fondo da 3 miliardi di dollari annui basato sulle rimesse per finanziare la resilienza climatica, superando gli aiuti internazionali attuali.

Un consorzio di piccoli Stati insulari in via di sviluppo ha delineato una strategia finanziaria ambiziosa per contrastare gli effetti del riscaldamento globale. L'iniziativa prevede la creazione di un fondo speciale alimentato da un prelievo sulle rimesse inviati dagli emigrati alle loro terre d'origine. Questa mossa mira a garantire risorse stabili e consistenti per i progetti di adattamento climatico, riducendo la dipendenza dagli aiuti internazionali tradizionali.

I rappresentanti si stanno riunendo ad Antalya, in Turchia, per i negoziati della conferenza COP31 che proseguiranno fino alla fine della settimana. L'obiettivo principale è trovare un accordo per aumentare significativamente i finanziamenti destinati all'adattamento in un mondo che continua a scaldarsi rapidamente. Le nazioni insulari hanno deciso che non possono più attendere che i lunghi dibattiti internazionali sul finanziamento producano risultati concreti per la loro sopravvivenza economica e ambientale.

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Meccanismo Finanziario e Fonti di Entrata

Il meccanismo proposto mira a raccogliere circa tre miliardi di dollari all'anno attraverso una tassa sulle transazioni di denaro. I Small Island Developing States, o SIDS, vogliono sfruttare i flussi finanziari esistenti generati dalla diaspora per costruire un fondo patrimoniale permanente. Questo approccio innovativo mira a trasformare il denaro che già fluisce verso le isole in una risorsa strategica per la resilienza climatica, invece di lasciarlo semplicemente come consumo corrente.

Le rimesse totali provenienti dagli isolani emigrati ammontano a circa ventidue miliardi di dollari. Secondo i dati forniti dal gruppo SIDS, questa somma è cresciuta a un tasso annuale composto del sette percento tra il 2010 e il 2023. La piattaforma pianificata punta a catturare circa un terzo di questo totale entro il decimo anno di operatività. Questa strategia rappresenta una soluzione strutturale per generare entrate ricorrenti senza gravare eccessivamente sui bilanci nazionali già sovraccarichi.

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Posizioni degli Attori e Sfide Critiche

Walton Webson, ambasciatore delle Nazioni Unite di Antigua e Barbuda, ha dichiarato che è necessario garantire fonti di finanziamento più affidabili per le isole. Ha sottolineato che non si può fare affidamento esclusivamente sull'assistenza allo sviluppo come in passato. Le nazioni insulari, comprese quelle del Pacifico, dei Caraibi, dell'Oceano Atlantico, dell'Oceano Indiano e del Mar Cinese Meridionale, affrontano una vulnerabilità estrema all'innalzamento del livello del mare e a un alto debito nazionale che limita gli investimenti in protezione costiera.

Il presidente di Palau, Surangel Whipps Jr, ha evidenziato l'ingiustizia logica per cui i paesi che non hanno creato la crisi climatica sono costretti a indebitarsi per affrontarne le conseguenze. Ha definito la proposta come un'inversione di questa logica, utilizzando denaro che appartiene già alle isole per finanziarne la resilienza. L'International Institute for Environment and Development ha协助 nella stesura del piano, fornendo supporto tecnico per l'implementazione di questa nuova struttura finanziaria internazionale.

Impatto Concreto e Sviluppi Futuri

La fase iniziale del piano coinvolgerà la Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica e Guyana nel primo anno di attività. Nel secondo anno si aggiungeranno Fiji, Samoa e Tonga, mentre nel terzo anno entreranno a far parte Comore, Capo Verde e Mauritius. La piattaforma applicherà una tariffa di tre percento per transazione, una cifra inferiore al costo medio attuale di trasferimento che varia tra il cinque e il nove percento. Questo prelievo mira a generare un reddito significativo senza gravare eccessivamente sui migranti.

Dopo la deduzione dei costi operativi, tra due e due punti cinque percento di ogni transazione alimentareanno il fondo patrimoniale. Il capitale sarà investito con un rendimento base previsto del sei e mezzo percento. L'ottantacinque percento dei rendimenti sarà destinato a misure di resilienza climatica, mentre la parte restante sarà mantenuta come riserva per i disastri. Entro il decimo anno, lo scenario base prevede che il fondo patrimoniale raggiungerà un valore di due miliardi e cinquecentonove milioni di dollari. Con sovvenzioni corrispondenti e altre entrate, il totale potrebbe superare i cinque miliardi di dollari, generando trecentosei milioni di dollari all'anno in surplus distribuibile per i progetti di adattamento.