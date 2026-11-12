Piccoli Stati Insulari Propongono Fondo Climatico Remittanze a COP31

I SIDS propongono a COP31 un fondo da 3 miliardi di dollari su 10 anni tramite prelievo sulle rimesse, superando l'attuale aiuto internazionale.

Il gruppo di Piccoli Stati Insulari in via di Sviluppo ( SIDS) sta presentando una proposta ambiziosa per finanziare la resilienza climatica attraverso le rimesse degli emigrati durante i negoziati della COP31 ad Antalya. L'iniziativa mira a raccogliere circa 3 miliardi di dollari all'anno, una somma che supera significativamente i 2 miliardi di dollari di finanziamento pubblico internazionale per l'adattamento ricevuti tra il 2021 e il 2022. Questa cifra si basa su uno studio del 2025 condotto dal Climate Policy Initiative.

Meccanismo di Finanziamento Innovativo

La piattaforma proposta applicherebbe una tassa del 3 per cento su ogni transazione di rimesse, un tasso inferiore al costo medio di trasferimento che varia tra il 5 e il 9 per cento nei mercati studiati. Dopo la deduzione dei costi operativi, tra il 2 e il 2,5 per cento di ogni transazione verrebbe versato in un fondo patrimoniale permanente. Questo capitale verrebbe investito con l'obiettivo di ottenere un rendimento base del 6,5 per cento annuo. L'85 per cento dei rendimenti sarebbe destinato direttamente a misure di resilienza climatica, mentre la restante parte costituirebbe una riserva per le catastrofi. Entro il decimo anno di attività, il fondo raggiungerebbe un valore stimato di 2,59 miliardi di dollari nello scenario di base.

Also read Alla Cop31 si rivede Greta Thunberg: la nuova “predica” sul clima

Posizioni dei Leader e Contesto Economico

Il delegato di Antigua e Barbuda Walton Webson ha dichiarato che il gruppo ha deciso di non attendere i lunghi dibattiti internazionali per ottenere aiuti, puntando su fonti di finanziamento più affidabili. La strategia mira a utilizzare gli utili inviati dalla diaspora piuttosto che l'assistenza allo sviluppo tradizionale per costruire la resilienza nazionale. Molti di questi paesi affrontano già alti livelli di debito nazionale che limitano la loro capacità di investire in protezioni contro l'erosione costiera. Il presidente della Palau Surangel Whipps Jr ha sostenuto che l'iniziativa ribalta la logica in cui le nazioni che non hanno creato la crisi climatica devono indebitarsi per farvi fronte, utilizzando invece fondi già esistenti.

Advertisement

Impatto Reale e Fasi di Implementazione

Le rimesse totali dagli isolani emigrati hanno raggiunto circa 22 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2023, con un tasso di crescita annuale composto del 7 per cento. Il piano prevede di catturare circa un terzo di questo totale entro il decimo anno di operatione della piattaforma. La prima fase del progetto coinvolgerà la Repubblica Dominicana, Haiti, Giamaica e Guyana nel primo anno. Il secondo anno vedrà l'aggiunta di Figi, Samoa e Tonga, mentre il terzo anno includerà le Comore, Capo Verde e Mauritius. L'iniziativa è stata sviluppata con l'assistenza dell'istituto senza scopo di lucro International Institute for Environment and Development. I colloqui preliminari con le banche di sviluppo sono già iniziati e un incontro più ampio con i leader SIDS è previsto per gennaio per avanzare verso la COP32 del 2027.

Prospettive Future e Risorse Disponibili

Il settore commerciale totale incassa fino a 1,3 miliardi di dollari l'anno per coprire commissioni di trasferimento e margini di cambio, evidenziando l'enorme potenziale inesplorato per i fondi climatici. In confronto, i fondi climatici multilaterali hanno approvato solo 202 milioni di dollari per gli SIDS nel 2023. Grazie a concessioni di corrispondenza e altre fonti di reddito come le tasse sul turismo, il totale potrebbe raggiungere 5,53 miliardi di dollari, generando un eccesso distribuibile di 306 milioni di dollari all'anno. I paesi insulari del Pacifico, Caraibi e Oceano Indiano stanno cercando di garantire che queste risorse siano disponibili per affrontare l'innalzamento del livello del mare e i rischi climatici. I partecipanti ai negoziati ad Antalya lavorano fino alla fine della settimana per concordare modi per aumentare i finanziamenti. Questa proposta rappresenta un cambiamento strutturale nel modo in cui le nazioni vulnerabili potrebbero autofinanziare la loro adattamento climatico senza dipendere esclusivamente dall'aid internazionale.