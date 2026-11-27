Gilberto Pichetto Fratin annuncia decreti nucleare e supporto alle CER. Dettagli su scorte gas, sicurezza energetica e formazione ingegneristica a Verona.

Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ha esposto le priorità del governo italiano durante l'assemblea nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, tenutasi a Verona. L'intervento ha toccato temi cruciali come il ritorno all'energia nucleare, la stabilità degli approvvigionamenti e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, rispondendo anche alle preoccupazioni geopolitiche attuali.

Pianificazione nucleare e decreti attuativi

Gilberto Pichetto Fratin ha delineato i tempi concreti per l'attuazione della politica energetica atomica, ricordando che il percorso è iniziato nel 2023 con un anno di studi approfonditi. Il contesto precedente era caratterizzato da un quasi tacito divieto di discussione sul tema, una situazione che il governo intende ora superare con fermezza. La legge delega ha ricevuto l'approvazione definitiva il 15 ottobre, segnando una svolta legislativa importante per il settore.

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Il ministro ha annunciato che entro dieci giorni presenterà tutti i decreti attuativi necessari per operationalizzare la normativa. Questo step legislativo dovrà superare l'approvazione della commissione parlamentare competente e della Conferenza unificata. In quest'ultima sede, i rappresentanti dei Comuni avranno un ruolo attivo nella definizione degli assetti territoriali e normativi.

Secondo le dichiarazioni di Pichetto Fratin, la creazione di questo quadro giuridico chiaro permetterà al sistema delle imprese italiane di procedere con fiducia verso il futuro. La certezza del diritto è essenziale per attrarre investimenti e pianificare la transizione energetica del Paese senza intoppi burocratici o incertezze regolatorie.

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Sicurezza gas e prospettive geopolitiche

A margine dell'evento, il ministro ha affrontato le preoccupazioni relative all'eventuale allargamento del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo e al suo impatto sulle forniture italiane. Pichetto Fratin ha rassicurato il pubblico sottolineando che l'Italia dispone degli stoccaggi più elevati di tutta l'Europa. Questa posizione di forza quantitativa rappresenta un fattore chiave per la resilienza energetica nazionale di fronte a shock esterni.

Il quadro delle infrastrutture di importazione è ulteriormente rinforzato dai gasdotti con Algeria e Azerbaijan. Questi collegamenti strategici sono in grado di garantire circa venti miliardi di metri cubi di gas dall'Algeria e dieci miliardi di metri cubi dall'Azerbaijan. Tale diversificazione delle rotte di approvvigionamento riduce la dipendenza da un singolo fornitore.

Aggiungendo a queste infrastrutture, l'Italia possiede una capacità di rigassificazione pari a ventotto miliardi di metri cubi. Nonostante queste solide basi fisiche, il ministro ha ammesso che i prezzi dell'energia presentano ancora difficoltà. Ha invitato alla cautela, spiegando che l'allargamento di un conflitto comporta rischi concreti di incidenti, pur auspicando con forza la fine immediata della guerra.

Sfide infrastrutturali e formazione professionale

Una criticità strutturale evidenziata da Gilberto Pichetto Fratin riguarda la gestione delle risorse umane nel settore tecnologico e ingegneristico. Il ministro ha puntato l'attenzione su un fenomeno di brain drain che coinvolge le università italiane. L'ateneo nazionale forma regolarmente laureati di alta qualificazione in ingegneria e in fisica.

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Purtroppo, queste eccellenze accademiche finiscono spesso per prestare servizio al resto del mondo invece di restare in Italia. Questa fuga di cervelli rappresenta un danno per la capacità del Paese di gestire la propria transizione energetica e tecnologica in autonomia. Garantire che queste competenze rimangano nel territorio è una sfida aperta per la politica industriale e formativa.

Espansione delle comunità energetiche rinnovabili

Il discorso si è poi concentrato sulle comunità energetiche rinnovabili, definite dal ministro come una grande sperimentazione destinata a diventare una pratica continuativa. Pichetto Fratin ha sottolineato l'efficacia di questo modello, dimostrando che permette a migliaia di famiglie e imprese di trovare un meccanismo efficace per sopperire ai crescenti costi dell'energia elettrica e termica.

La continuità di questa iniziativa sarà garantita attraverso il cosiddetto scostamento di bilancio. Una quota specifica delle risorse finanziarie sarà destinata a sostenere questo modello di autoconsumo collettivo. Il contributo rappresenta un incentivo concreto che si somma agli sforzi già in atto a livello nazionale per lo sviluppo delle rinnovabili.

L'obiettivo finale è trasformare un'iniziativa temporanea in una struttura stabile del sistema energetico italiano. Le comunità energetiche offrono non solo vantaggi economici diretti ai partecipanti, ma contribuiscono alla decarbonizzazione e all'indipendenza energetica locale. Il sostegno finanziario previsto dimostra l'impegno del governo nel rendere questa soluzione accessibile e sostenibile nel lungo termine.