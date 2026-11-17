Arriva la seconda stagione di Piedone su Sky e Now dal 23 novembre. Salvatore Esposito torna nel ruolo dell'ispettore Vincenzo Palmieri, con Silvia D'Amico e Fabio Balsamo nel cast principale della produzione Wildside e Titanus.

La nuova stagione della serie Piedone, prodotta da Sky Studios, Wildside e Titanus, è ufficialmente confermata e in onda su Sky e Now a partire dal 23 novembre. Il giovane Salvatore Esposito riprende i panni dell'ispettore di Polizia Vincenzo Palmieri, un personaggio che rappresenta l'erede spirituale dell'iconico poliziotto interpretato da Bud Spencer.

Il giudizio di Bud Spencer su Salvatore Esposito

Salvatore Esposito, figlio di Bud Spencer, ha espresso profonda soddisfazione per il proseguimento della storia televisiva dedicata al padre. Ha dichiarato che suo padre avrebbe approvato la scelta del casting perché riconosceva in Salvatore un'interpretazione genuina e potente. Durante la visione della serie Gomorra, Bud Spencer sottolineava chiaramente le qualità attoriali del giovane attore napoletano, definendolo un interprete forte e credibile.

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La presenza di Salvatore Esposito accanto a attori di rilievo come Silvia D'Amico, nel ruolo della commissaria Sonia Ascarelli, e Fabio Balsamo, che interpreta Michele Noviello, collega ironico di Palmieri, conferma la solidità del cast principale. Questa formazione continua a garantire una community di fan estremamente fedele alla serie televisiva.

Nuova stagione e dinamiche narrative della serie

La narrazione della seconda stagione si snoda seguendo il filo conduttore delle prime tre episodi, mantenendo alto il tenore di suspense con la fuga del boss Edoardo Iodice che continua a sfuggire alle autorità. La produzione ha deciso di proporre un nuovo tris di episodi che approfondisce le dinamiche criminali e investigative tipiche dell'universo narrativo creato.

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La regia è curata da Alessio Maria Federici, affiancato da un pool di sceneggiatori guidati da Peppe Fiore. L'obiettivo è stato quello di mantenere lo stile distintivo dei lavori precedenti, offrendo una trama che possiede la forza narrativa dei grandi classici ma con una vita propria e moderna.

Impatto reale e caratteristiche della produzione

Napoli rimane una protagonista assoluta della serie, fungendo da sfondo essenziale per le vicende dei personaggi principali. Salvatore Esposito ha spiegato che l'intento creativo era raccontare una storia che avesse la solidità tipica dei film di Bud Spencer, supportando la narrazione con una struttura narrativa autonoma e attuale.

La seconda stagione introduce un incremento significativo dell'azione rispetto alle puntate precedenti. Durante le riprese di una scena specifica, Salvatore Esposito ha colpito involontariamente al naso uno stuntman durante le acrobazie. Il regista ha scelto di mantenere la sequenza nel montaggio finale, preservando l'impatto reale dell'evento per la televisione.

Proiezioni future e conferme tecniche

La decisione di rinnovare la serie con una seconda stagione è stata presa direttamente da Sky, che ha confermato la continuità del progetto per i prossimi mesi. La certificazione ufficiale di produzione garantisce la qualità tecnica e artistica attesa dal pubblico televisivo e digitale.

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La disponibilità della serie sulle piattaforme Sky e Now assicura una copertura ampia per gli appassionati del genere poliziottesco rivisitato in chiave contemporanea. I dettagli sulla trama futura e le interviste con il cast continueranno a essere distribuiti dai produttori negli annunci ufficiali per mantenere alta l'attenzione dei media.