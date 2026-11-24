Ok il prezzo è giusto ritorna su Canale 5 da dicembre 7. Ilay Blasi conduce la versione RTI-Fremantle con Iva Zanicchi esclusa dal cast.

La trasmissione televisiva italiana Ok il prezzo è giusto torna ufficialmente sugli schermi nazionali. L'annuncio è arrivato con l'indicazione precisa che il programma ripartirà da lunedì 7 dicembre. La messa in onda avverrà nella fascia preserale di Canale 5, con una nuova edizione che garantirà un appuntamento quotidiano.

La conduzione dello show è stata affidata a Ilary Blasi. Lei raccoglie l'eredità di un format storico e iconico della televisione made in Italy. La nuova conduttrice guida il programma con ironia e spontaneità, mantenendo intatto lo spirito che ha reso celebre il gioco per generazioni di spettatori.

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Produzione e collaborazioni chiave

Il format è prodotto da RTI in stretta collaborazione con Fremantlemedia Italia. Questa alianza tecnica e creativa prepara il ritorno del programma sul piccolo schermo. L'obiettivo è portare nel presente i rituali e le parole che hanno attraversato il tempo.

Elementi storici come il celebre coro '100, 100, 100!' e il magico 'Apriti, Sesamo!' verranno riproposti. Queste tradizioni trasformano ogni puntata in un evento di festa. La struttura del gioco rimane quella semplice e diretta che ha conquistato il pubblico.

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La contesa con Iva Zanicchi

Non mancheranno le polemiche legate al rinnovo del cast. La cantante Iva Zanicchi ha espresso forte rabbia per l'esclusione dal programma. La sua dichiarazione pubblica contro Mediaset è stata categorica: 'Neanche una telefonata, andate a fan*ulo'.

Questo commento evidenzia la tensione tra la stella storica del quiz e la gestione del network. La presenza o assenza di figure storiche rimane un tema caldo per i fan della trasmissione. Mediaset ha scelto di puntare su una nuova personalità per rinnovare l'audience.

Meccaniche del gioco e coinvolgimento

Il cuore dello show resta la sfida di intuire il prezzo giusto degli articoli. I concorrenti devono indovinare il valore di oggetti che spaziano dalla spesa quotidiana a beni di lusso. L'automobile, il telefonino e altri oggetti diversi sono al centro dell'attenzione.

Il meccanismo è pensato per coinvolgere direttamente i concorrenti e il pubblico in studio. L'atmosfera è fatta di suspense ed esultanze continue. Gli spettatori a casa sono invitati a mettersi alla prova.

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Impatto sul pubblico domestico

Le famiglie italiane potranno tifare insieme ai protagonisti in puntata. L'interattività rappresenta un pilastro del successo del programma. Ogni puntata offre l'opportunità di confrontarsi con le stesse domande dei concorrenti in studio.

La scadenza della nuova messa in onda è stata fissata per la settimana del 7 dicembre. L'accesso è garantito dalla programmazione quotidiana su Canale 5. Il successo dell'iniziativa dipenderà dall'adattamento del format ai nuovi tempi.