Il cast di Piedone anticipa la seconda stagione su Sky, ambientata nel paese immaginario di Bellamo, girata tra il Lago di Como, il Lago d'Orta e Roma.

Piedone torna su Sky con la seconda stagione, e il cast anticipa che le scene d'azione sorprenderanno il pubblico, ma che la serie punterà anche su emozioni più profonde. La storia si svolge a Bellamo, una piccola località lacustre che accompagna le vicende del maresciallo Maccadò. Il paese non esiste sulle carte geografiche: è una creazione letteraria dello scrittore Andrea Vitali, ispirata alla provincia lombarda.

Per trasformare Bellamo in un set televisivo, la produzione ha scelto diverse località del Nord Italia, tra Lombardia, Piemonte e Lazio. Il racconto visivo nasce quindi dall'unione di borghi reali, luoghi lacustri e interni ricostruiti in studio, con l'obiettivo di restituire l'atmosfera di una cittadina di provincia.

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Le location lombarde sul Lago di Como

Le riprese di Una finestra vista lago hanno coinvolto cinque comuni comaschi: Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio. La troupe ha lavorato in queste località per quindici giornate, tra il 17 febbraio e il 5 marzo 2025, all'interno di una produzione che ha previsto complessivamente 88 giorni di riprese.

Tra gli indirizzi più significativi figura Villa Pizzo, a Cernobbio, dimora storica affacciata sul lago e circondata da un ampio parco. Lungolaghi, piazze, imbarcaderi e palazzi sono stati trasformati per restituire l'aspetto di una località italiana degli anni Trenta, periodo in cui si svolge la vicenda.

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Orta San Giulio e Miasino sul Lago d'Orta

Una parte importante del lavoro si è svolta in Piemonte, sulle rive del Lago d'Orta, dove Orta San Giulio e Miasino, due borghi della provincia di Novara, danno forma al paese immaginario della fiction. Entrambi i centri sono stati scelti per le loro caratteristiche architettoniche e paesaggistiche.

Orta San Giulio è celebre per il suo centro storico raccolto intorno a Piazza Motta, da cui si raggiungono il porticciolo e la vista sull'Isola di San Giulio. La basilica è uno dei luoghi simbolo del lago ed è legata alla tradizione secondo cui il santo avrebbe liberato il territorio da un drago.

A Miasino, invece, sono soprattutto le vie del centro e le architetture storiche a offrire l'ambientazione adatta alla storia. Tra gli edifici più noti figura Villa Nigra, dimora storica oggi di proprietà comunale.

Roma e gli interni girati negli studi

Roma completa il quadro delle location, perché nella capitale sono state realizzate molte delle scene in interni e le riprese in studio. Si tratta di una scelta frequente nelle produzioni televisive, che permette di affiancare agli esterni girati nei borghi gli ambienti ricostruiti nei teatri di posa.

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Il risultato è un equilibrio tra paesaggi autentici e spazi costruiti su misura, che consente alla serie di mantenere coerenza visiva tra un episodio e l'altro. Il pubblico ritrova così Bellamo come un luogo unico, pur essendo composto da più territori reali.

Va precisato che Bellamo non va confusa con Bellano, il paese sul Lago di Como legato alla vita e all'immaginario letterario di Andrea Vitali. Da quel territorio nasce l'ispirazione per il mondo della serie, ma Bellano non risulta tra le località di ripresa confermate.