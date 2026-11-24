Il maresciallo Ernesto Maccadò torna in prima serata su Rai 1 dal 24 novembre 2026. La nuova fiction di Marco Pontecorvo esplora le indagini e la vita a Bellamo.

La fiction italiana torna a concentrarsi sull'archetipo dell'ispettore di provincia con il ritorno del celebre personaggio Piedone. La seconda stagione, intitolata "Una finestra vista lago", approda sulle piattaforme televisive nazionali con il maresciallo Ernesto Maccadò al centro della narrazione. L'evento è organizzato in prima serata su Rai 1 e ha come cornice il contesto storico degli anni Trenta in Italia. Questa nuova produzione promette di superare il semplice intrattenimento poliziesco per affrontare tematiche sociali più complesse.

Dettagli Produzione e Personaggi Principali

La serie televisiva è una coproduzione che coinvolge Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com. Il progetto cuenta anche l'associazione strategica di Elysia Productions e la collaborazione di Palomar, società facente parte del gruppo Mediawan. Il regista Marco Pontecorvo guida il team creativo, affidando il ruolo del giovane maresciallo Ernesto Maccadò ad Antonio Folletto. La protagonista femminile è interpretata da Giulia D'Aloia, mentre il cast include anche Domenico Centamore, Claudia Potenza e il veterano Antonio Catania. Questi attori danno vita alla quotidianità di una piccola comunità che affaccia direttamente su un lago, creando un'atmosfera unica e immersiva per lo spettatore.

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Origini Narrative e Trama della Serie

La nuova serie nasce direttamente dall'universo narrativo creato dallo scrittore Andrea Vitali. La trama segue le vicende personali del maresciallo Ernesto Maccadò, della moglie Maristella e degli abitanti eccentrici del paesino fittizio di Bellamo. La narrazione intreccia le indagini investigative condotte dal protagonista con le dinamiche relazionali della sua famiglia e della comunità locale. Marco Pontecorvo ha annunciato che le nuove scene d'azione sorprenderanno il pubblico, ma che la storia toccherà anche corde emotive più profonde e realistiche. Questo approccio consente di esplorare la natura umana oltre il classico schema del giallo poliziesco, offrendo uno spaccato veritiero dell'epoca storica.

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Programma Televisivo e Date di Messa in Onda

La produzione è composta da quattro puntate, ciascuna trasmessa in differenti prime serate. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per martedì 24 novembre 2026. Seguendo una programmazione settimanale, l'ultima puntata dovrebbe andare in onda martedì 15 dicembre. In questa data finale è atteso un doppio episodio, che concluderà la narrazione in un'unica serata. L'elenco definitivo delle successive messe in onda indica che la seconda puntata, intitolata "Certe fortune", sarà trasmessa il 1 dicembre 2026. La quarta puntata, dal titolo "La signorina Tecla Manzi", completerà la stagione il 15 dicembre 2026.