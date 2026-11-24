Piedone torna su Sky con la seconda stagione, diretta da Marco Pontecorvo e tratta dai romanzi di Andrea Vitali. La serie arriva in prima serata da martedì 24 novembre.

La seconda stagione di Piedone approda su Sky con una nuova serie di episodi in onda da martedì 24 novembre, in prima serata. La fiction è diretta da Marco Pontecorvo e tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Nel cast, gli interpreti hanno anticipato che le scene d'azione sorprenderanno il pubblico, ma che il racconto punta soprattutto su corde più profonde, affidate ai personaggi.

L'ambientazione è un paese di provincia, Bellamo, popolato da figure eccentriche. Al centro della storia c'è un giovane maresciallo dei carabinieri alle prese con il suo primo incarico, in una cittadina che non sembra intenzionata a rendergli le cose semplici.

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Il maresciallo Maccadò e la comunità di Bellamo

Il giovane maresciallo Maccadò è stato trasferito dalla Calabria a Bellamo per assumere il comando della locale stazione dei carabinieri. Curioso e determinato a far rispettare la legge, vorrebbe conquistare la fiducia degli abitanti, ma la sua provenienza e il suo modo di intendere il servizio gli rendono difficile l'inserimento nella comunità.

Maccadò ama profondamente la moglie Maristella e cerca di comprenderne le difficoltà. Allo stesso tempo, affronta con sensibilità anche le persone più lontane dal suo carattere, aspetto che lo rende un personaggio sfaccettato e lontano dagli stereotipi del poliziesco di provincia.

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Maristella ha seguito il marito Ernesto dalla Calabria, lasciando la sua Diamante per una realtà nella quale non riesce a sentirsi a casa. Solare e allegra accanto al marito, a Bellamo diventa timida e introversa. L'amicizia con Agata e l'incontro con il piccolo Vinicio le offriranno nuove ragioni per guardare con maggiore fiducia alla vita lontano dalla terra d'origine.

Il brigadiere Letterio e il rapporto con Tartina

Il brigadiere Letterio è siciliano, vive a Bellamo da circa otto anni e conosce molto bene i suoi abitanti. Inizialmente fatica a comprendere il metodo di lavoro del nuovo superiore, ma finisce per riconoscerne le ragioni e diventa una guida preziosa per Maccadò. Ama la buona tavola e i giochi enigmistici.

Agata, moglie di Letterio, è la prima persona a offrire amicizia a Maristella. Espansiva e generosa, la aiuta a superare la nostalgia della Calabria e a orientarsi nella nuova comunità. Grazie alla sua capacità di raccogliere confidenze, è anche una preziosa fonte di informazioni sui compaesani.

Dietro il soprannome di Tartina si nasconde Bartolo Piazzacampo, segretario della sede locale del partito fascista e battelliere del trasporto lacustre. Tartina è ossessionato dalla figura del Duce e pretende di controllare la fedeltà politica dei concittadini. Considera Maccadò un avversario, soprattutto perché il maresciallo preferisce la sostanza ai formalismi e non manifesta le proprie idee politiche.

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Vinicio, il podestà e gli altri protagonisti della serie

Vinicio Diotallevi ha dieci anni, vive nell'orfanotrofio di Bellamo e, come molti bambini senza famiglia, porta il cognome Diotallevi. Vivace, irrequieto e irresistibilmente monello, conquista in poco tempo l'affetto di Maristella e, poco alla volta, anche quello di Ernesto. La sua presenza porterà la coppia a confrontarsi con il desiderio di avere un figlio e con la possibilità di un'adozione.

Il podestà di Bellamo è una persona sinceramente interessata al benessere dei cittadini. Le prime perplessità sul nuovo maresciallo, arrivato dalla Calabria, lasciano presto spazio alla volontà di aiutarlo ad ambientarsi. Pur rappresentando le istituzioni del regime, il podestà si considera soprattutto al servizio della comunità, atteggiamento che favorisce il rapporto con Maccadò.

Erminio Fracacci è il postino del paese e il complice di un ex maestro elementare, dedito alla pubblicistica e alla scrittura di racconti epici e moralistici pubblicati dal giornale locale senza grande successo. I due condividono il gusto per le chiacchiere e le maldicenze, anche per guadagnarsi il favore di Tartina.