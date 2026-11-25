Bianca Berlinguer conduce la nuova puntata di Piedone su Sky, affrontando sicurezza urbana, inchiesta De Gennaro e polemiche sul fascismo con ospiti come Al Bano.

La trasmissione Piedone torna ad essere protagonista dei palinsesti televisivi italiani con una puntata di grande impatto sociale e politico, condotta dalla giornalista Bianca Berlinguer. La nuova edizione, visibile sulla piattaforma Mediaset Infinity in diretta e on demand, esplora temi cruciali che dominano l'agenda pubblica nazionale, mescolando cronaca nera, politica e storia recente in un'analisi approfondita.

Sicurezza urbana e paura nei quartieri

Il primo argomento trattato dall'inviato del programma è la sicurezza urbana, un tema che divide l'opinione pubblica tra bisogno di protezione e eccessi di giustizia privata. I residenti in diverse realtà italiane manifestano crescente preoccupazione per il degrado, lo spaccio di droga e le aggressioni, chiedendo una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Tuttavia, in alcuni casi, questa ansia si trasforma in iniziative autonome che rischiano di degenerare in vere e proprie spedizioni punitive contro i sospetti.

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Il caso De Gennaro e inchiesta Caltanissetta

Al centro del dibattito c'è anche la delicata vicenda di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, morto nella sua residenza in Maremma il 21 novembre. La sua scomparsa è avvenuta mentre era coinvolto nell'inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. De Gennaro, che aveva sempre respinto le accuse mosse nei suoi confronti, era atteso il 1° dicembre davanti al tribunale del Riesame.

Polemiche sul fascismo e dichiarazioni La Russa

La puntata affronta anche il riaccendersi del confronto politico e storico sul fascismo, un tema reso attuale dalle recenti dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa. Durante un incontro con studenti a Milano il 13 novembre, La Russa aveva affermato che il popolo italiano aveva voluto il fascismo, una frase duramente contestata dagli esponenti dell'opposizione. La polemica si è estesa anche alla mostra dedicata a Pino Rauti per il centenario della nascita, allestita alla Camera e criticata per la presenza di simboli legati al regime.

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Il confronto in studio con ospiti prestigiosi

Per analizzare questi complessi scenari, la trasmissione ha ospitato in studio una rosa di personaggi pubblici di spicco, tra cui Al Bano, Nicola Fratoianni e Susanna Ceccardi. Le loro voci si sono alternate per offrire prospettive diverse sui temi caldi della serata, dalla sicurezza alle questioni storiche, creando un dibattito vivo che ha coinvolto anche il pubblico attraverso le piattaforme digitali. L'obiettivo è stato quello di dare voce a posizioni differenti, affrontando la complessità della società italiana contemporanea senza semplificazioni.

Disponibilità e impatto mediatico della trasmissione

Piedone continua a consolidare la sua posizione di riferimento per l'informazione che va oltre la cronaca superficiale, offrendo agli spettatori strumenti di comprensione più profondi. Grazie alla disponibilità su Mediaset Infinity, il programma raggiunge un pubblico ampio e diversificato, permettendo a molti di seguire gli approfondimenti secondo i propri tempi. La scelta di affrontare argomenti tanto sensibili conferma la volontà del programma di restare in ascolto delle paure e delle speranze dei cittadini, mantenendo alta l'attenzione sui temi che fanno la storia del Paese.