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Pienza, il primo esempio di urbanistica umanistico-rinascimentale

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Pienza, il primo esempio di urbanistica umanistico-rinascimentale
PienzaRinascimentoUrbanistica
📆5/31/2026 8:19 AM
📰IOdonna
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Pienza, in Toscana, è un esempio straordinario di progettazione urbanistica rinascimentale. Fondata da Papa Pio II nel XV secolo, la città è un modello ideale di città pianificata, con una piazza trapezoidale incorniciata da edifici simbolo del potere religioso e civile. Il Palazzo Piccolomini, oggi museo storico, conserva arredi originali e opere d'arte. La campagna intorno a Pienza offre viste spettacolari sulla Val D'Orcia e le crete senesi.

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Pienza Rinascimento Urbanistica Papa Pio II Bernardo Rossellino Val D'orcia

 

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