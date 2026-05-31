Pienza, il primo esempio di urbanistica umanistico-rinascimentale

Pienza, in Toscana, è un esempio straordinario di progettazione urbanistica rinascimentale. Fondata da Papa Pio II nel XV secolo, la città è un modello ideale di città pianificata, con una piazza trapezoidale incorniciata da edifici simbolo del potere religioso e civile. Il Palazzo Piccolomini, oggi museo storico, conserva arredi originali e opere d'arte. La campagna intorno a Pienza offre viste spettacolari sulla Val D'Orcia e le crete senesi.

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