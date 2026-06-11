Pier Silvio Berlusconi: Incidente automobilistico, fortunatamente illeso

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico mentre rientrava a casa. Fortunatamente, è uscito praticamente illeso dall'abitacolo grazie al corretto utilizzo della cintura di sicurezza e all'efficacia dei sistemi di protezione del veicolo.

Grande paura nella serata di ieri per Pier Silvio Berlusconi , rimasto coinvolto in un pauroso incidente automobilistico mentre faceva rientro a casa. L'amministratore delegato di Mediaset aveva appena lasciato i suoi uffici di Cologno Monzese e si trovava alla guida della propria vettura quando, intorno alle 21.30, si è verificato lo scontro lungo la strada provinciale che collega Villasanta ad Arcore .

La notizia dell'accaduto è stata appresa e diffusa dall'agenzia Ansa. Secondo quanto ricostruito, il manager stava procedendo regolarmente in fila all'interno della sua corsia di marcia. All'improvviso, un'auto proveniente dal senso di marcia opposto ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata contraria e centrando il veicolo di Berlusconi.

L'impatto è stato praticamente frontale e di estrema violenza, tanto da causare la completa distruzione della parte anteriore della vettura e l'immediata apertura di tutti i sistemi di airbag dell'abitacolo. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure e sottoporre i conducenti ai controlli sanitari necessari. Nonostante la gravità e la dinamica del sinistro, Pier Silvio Berlusconi è uscito praticamente illeso dall'abitacolo.

A proteggerlo da conseguenze ben più gravi sono stati il corretto utilizzo della cintura di sicurezza e l'efficacia dei sistemi di protezione del veicolo. Il manager avrebbe riportato soltanto alcune lievi ferite, tanto che le sue condizioni generali non hanno richiesto particolari cure o ricoveri. Pier Silvio scrive a Maria De Filippi dopo la finale di Amici: 'Ti abbraccio forte. Hai fatto ancora un grandissimo lavoro'.

Il forte spavento non ha modificato l'agenda dei lavori del numero uno di Cologno Monzese. Fonti vicine all'azienda confermano infatti che non risultano variazioni agli impegni previsti per la giornata di oggi. Berlusconi sarà regolarmente presente questa sera nella sede di Mediaset per la scomparsa di suo padre, Silvio Berlusconi. Si tratta di un momento di memoria molto sentito all'interno dell'azienda, che vedrà la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i collaboratori del gruppo televisivo





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