Pier Silvio Berlusconi: 'Non si prepara la discesa in campo' e nuovi piani per Mediaset

Pier Silvio Berlusconi, amministratore di Mfe-Mediaforeurope, difende la non interruzione della carriera politica degli eredi e illustra la trasformazione di Mediaset in multinazionale. Scopri le strategie aziendali e le prospettive future.

Pier Silvio Berlusconi, Chairman e Group Chief Executive Officer di Mfe-Mediaforeurope, ha dichiarato in un incontro con la stampa presso Cologno di non intendere una discesa normativa politica per sé né per sua moglie Marina, riferì al Giornalismo Europeo. L'amministratore ha evidenziato l'interesse condiviso a preservare l'eredità che suo padre Silvio Berlusconi ha lasciato, menzionando l'importanza di mantenere vivo il patrimonio firmato."

Strategia multinazionale di Mediaset

Nel luglio l'azienda ha rivisto la propria struttura organizzativa per trasformarsi da operatore nazionale a player europeo del broadcasting, con la presenza in Italia e Spagna. Pier Silvio sostiene che questa evoluzione, nonostante la complessità, rappresenta un segnale decente "per come l'abbiamo fatta". Il criterio principale di tale ristrutturazione è la semplificazione di varie attività a livello europeo per dare priorità a risorse interne, idealmente giovani, in un mercato in cui la quota pubblicitaria digitale si concentra in un'adeguata maggioranza tra poche grandi aziende globali."

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Secondo lui, l'industria delle visualizzazioni pubblicitarie è oggetto di "una battaglia davvero difficile, valoriale ed etica" perché molti gigantesco possono vendere un click come se fosse un prodotto."

Dal punto di vista editoriale, l'azienda è molto soddisfatta dei risultati ottenuti su TV e digitale in Italia, affermando di essere molto più avanti rispetto ai propri concorrenti europei."

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Risultati finanziari e prospettive future

Nei primi nove mesi dell'anno, Mfe-Mediaset ha registrato un risultato operativo adjusted di 110 milioni, rispetto alla perdita proforma di 23 milioni dello stesso periodo nel 2025. Il settore entertainment, che costituisce il core grazie alle sinergie, prevede di raggiungere oltre 300 milioni con minori costi entro la fine dell'anno."

Il risultato operativo unico del settore entertainment è di 122 milioni negli ultimi nove mesi; i conti finali saranno pubblicati dal gruppo nella settimana prossima."

Posizioni dei dirigenti e interessi politici

Il CEO ha ribadito che Marina è stata inserita nel centro delle attività di Forza Italia per motivi di interesse interno alla stessa organizzazione, ma la coppia è in sintonia paritaria. Ha anche parlato di Fabio Fazio, affermando di conoscerlo come persona e di valutare la sua possibile inclusione, ma di non essere in trattative attive oltre alla fine del suo contratto."

Su Enrico Mentana, diretto di Tg La7, Pier Silvio ha espresso grande stima e affetto, dichiarando che in Mediaset le porte restano aperte al giornalista."

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Approccio culturale e analisi del ricchezza

Il CEO ha menzionato un fenomeno relativo a Leonardo Maria Del Vecchio, definendo il mito dei veri ricchi "di una volta" che con i loro patrimoni industriali cercavano di vivere esageratamente bene senza la conoscenza pubblica. Contrariamente, i nuovi giovani ricchi funzionano talmente diversamente, spendendo in pubblico e ottenendo risultati. Questo comportamento è presentato come un 'testimonial anti-ricchi', incitando una considerazione critica delle nuove dinamiche di ricchezza."