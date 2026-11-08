Pieraccioni e Diaco: il polverone su Rai e le difese dopo l'intervista a Ravagnani

Leonardo Pieraccioni parla di AI nel suo nuovo film. Intanto, il giornalista Pierluigi Diaco replica alle critiche Rai per l'intervista a Alberto Ravagnani, minacciando azioni legali.

Leonardo Pieraccioni affronta il tema dell'intelligenza artificiale nel suo nuovo film, trovando ispirazione personale. Un gesto della sua figlia ha acceso una nuova speranza per l'attore, segnando un momento significativo nella sua creatività attuale. Contemporaneamente, emerge un aspro conflitto mediatico che coinvolge il mondo della televisione generalista.

Le polemiche dopo l'intervista a Ravagnani

Leonardo Pieraccioni chiarisce la sua posizione artistica, ma il focus del dibattito si sposta su Leonardo Pierluigi Diaco. Il giornalista ha risposto ad Adnkronos riguardo alle controversie scaturite dall'intervista condotta con l'ex prete Alberto Ravagnani. La trasmissione in questione è stata 'BellaMa'', andata in onda martedì 3 ottobre. La reazione è stata immediata e durissima da parte degli ascoltatori e delle istituzioni.

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Le reazioni della Rai e di Milly Carlucci

Leonardo Pierluigi Diaco ammette di accettare qualsiasi critica, anche la più feroce, sul suo lavoro professionale. Tuttavia, la Rai ha giustamente sottolineato come avrebbe dovuto gestire l'intervista con toni diversi. Il conduttore avrebbe dovuto evitare un approccio troppo incalzante durante il colloquio con Alberto Ravagnani. Inoltre, si è reso conto di non dover rispondere in diretta televisiva alle considerazioni di Milly Carlucci.

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Le scuse e la difesa della onorabilità

Il giornalista ritiene che nuove scuse più consapevoli avrebbero prevenuto la crisi. Se alle prime scuse dette durante 'Intervista a BellaMa'' fossero seguite altre dichiarazioni, la situazione sarebbe diversa. Diaco ha convocato Alberto Ravagnani in camerino senza attendere autorizzazione aziendale. Lo ha fatto per anticipare con correttezza gli ingredienti dell'intervista.

Minacce legali per tutelare la famiglia

Diaco non tollera insinuazioni sulla sua onorabilità di uomo e giornalista. Pur ammettendo tanti difetti, si definisce una persona seria e corretta. Ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare chiunque scriva insinuazioni su avances mai avvenute. La tutela riguarda la sua famiglia, i suoi affetti, la sua biografia e la Rai.