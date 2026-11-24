L'attore Pierfrancesco Favino ospite di Francesca Fagnani per anticipare il ritorno di Piedone in seconda stagione su Sky e svelare dettagli sulla sua carriera e vita personale.

Il celebre interprete Pierfrancesco Favino ha reso omaggio agli studi televisivi di Belve, diventando il primo ospite di spicco per la stagione 2026 del programma condotto da Francesca Fagnani. L'intervista ha rappresentato un'occasione unica per discutere del ritorno sulla piccola schermo della serie " Piedone", con il noto attore che ha anticipato diversi dettagli sulle nuove sceneggiature e sulle tematiche affrontate nella seconda stagione del titolo di punta di Sky.

Piedone torna in tv con colpi di scena

La serie televisiva "Piedone" è tornata a conquistare il pubblico di Sky, portando con sé promesse di novità che superano la semplice azione. Favino ha dichiarato esplicitamente che le sequenze d'azione presenti nella nuova stagione stupiranno gli spettatori per la loro intensità. Tuttavia, l'attrattore sottolinea che il progetto non si limita allo spettacolo visivo, toccando corde narrative più profonde e complesse rispetto al passato. Questo equilibrio tra dinamismo visivo e profondità emotiva rappresenta il cuore del rinnovato approccio creativo del cast.

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Il cast riflette sui premi e sulla carriera

Attraverso l'intervista condotta da Fagnani, Favino ha delineato il suo percorso artistico e la sua percezione della fama, mostrando una notevole schiettezza riguardo ai riconoscimenti ricevuti. L'attore ha ammesso di aver vinto premi che ritiene non meriti, citando specificamente la Coppa Volpi assegnata per il film "Padre Nostro". Ha inoltre discusso della sua immagine pubblica, suggerendo che la mancanza di una bellezza convenzionale possa talvolta fungere da vantaggio per la recitazione, paragonando la sua situazione ad altri grandi interpreti come Alain Delon, Paul Newman e Kim Rossi Stuart.

La natura del successo nel cinema italiano

Il dibattito è poi passato alla questione della permanenza nell'élite del cinema italiano, definita in gergo "circoletto". Favino ha risposto che la sua presenza è intermittente, a seconda delle richieste del mercato e della sua disponibilità. Ha espresso il suo scetticismo sull'idea che lui sia l'unico motore di successo delle sue produzioni, definendo esagerata l'affermazione secondo cui "fa tutto Favino". Allo stesso modo, si è definito un re del biopic solo finché continuerà a essere considerato una garanzia dal settore, indicando che l'etichetta cesserà quando deciderà personalmente di smettere.

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I rapporti con colleghi e divinità del set

Francesca Fagnani ha spinto l'attore a commentare la sua riluttanza a interpretare il calciatore Francesco Totti, definendolo una divinità complicata da "sfruculiare". Il dialogo ha evidenziato i rapporti con altri colleghi, come Valerio Mastandrea, definito il vero divo del cinema italiano che finge di non esserlo. La conversazione ha toccato anche la lealtà come pregio principale di Favino, contrapposta alla sua tendenza a essere saccente, fornendo uno spaccato della sua personalità fuori dal set.

Vita privata e influenze familiari

Il lato umano dell'attore è emerso attraverso la condivisione di esperienze personali, incluso il lungo matrimonio di ventitré anni con Anna Ferzetti e la difficile relazione con i propri figli riguardo alla figura del nonno. Favino ha anche rivelato la sua sensibilità verso presenze ultraterrene e la difficoltà di affrontare certi ricordi familiari, sottolineando l'importanza del merito e del lavoro duro rispetto alle raccomandazioni nell'industria dell'intrattenimento. La sua vita, quindi, continua a essere influenzata da queste dinamiche profonde e personali.