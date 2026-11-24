L'attore rivela il fastidio per le scene di potere in Suburra, le sue esperienze medianiche e il rapporto con Kim Rossi Stuart nell'intervista a Francesca Fagnani.

La seconda stagione di Belve torna a fare tappa su Rai 2, portando con sé una delle voci più autorevoli del cinema italiano. In questa edizione, condotta da Francesca Fagnani, spicca la presenza di Pierfrancesco Favino. L'attore ha partecipato al programma ripercorrendo la propria carriera e la vita personale, mescolando ironia e ricordi professionali.

Il disagio sul set di Suburra

Pierfrancesco Favino ha affrontato un episodio lavorativo che gli ha causato forte imbarazzo. Si tratta di una scena girata durante le riprese di Suburra, diretto da Stefano Sollima. L'attore ha dichiarato di essersi sentito male durante le riprese.

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Nonostante l'amicizia con il regista, Favino ha vissuto il momento con grande disagio. La giornalista ha chiesto quale aspetto specifico della scena lo avesse turbato. L'interprete ha chiarito che era l'utilizzo del corpo a preoccuparlo. Ha specificato che si trattava di una scena di potere, non solo sessuale.

Favino ha ammesso di non aver pensato di rifiutarsi al momento. Ha capito solo dopo quanto lo stesse infastidendo la situazione. Il suo rapporto di amicizia con Stefano Sollima rimane saldo, nonostante questa esperienza professionale complessa.

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Esperienze medianiche e presenze

Il programma ha inoltre svelato un lato personale di Favino. L'attore riferisce di avvertire delle presenze da molti anni. Questa sensibilità continua a manifestarsi anche oggi.

Francesca Fagnani ha collegato la storia alle dichiarazioni di Sabrina Impacciatore. L'attrice aveva già raccontato esperienze spaventose durante la sua partecipazione. Sabrina Impacciatore ha parlato di aver parlato con gli gnomi e di aver avuto esperienze medianiche.

Impacciatore ha inoltre descritto un trip in cui aveva visto Jim Morrison. Pierfrancesco Favino ha confermato di essere stato insieme all'amica durante l'episodio raccontatole dalla collega. La condivisione di queste esperienze ha creato un momento di intimità nel programma.

Kim Rossi Stuart e la bellezza

Favino ha infine riflettuto sul cinema italiano. Ha notato come l'aspetto fisico possa a volte offuscare il talento. Ha preso come esempio Kim Rossi Stuart. L'attore è uno dei più grandi della sua generazione.

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Favino ha ammesso che la sua avvenenza potrebbe aver nascosto la sua bravura. Ha voluto riconoscere pubblicamente le sue qualità. Questo riconoscimento ha completato il quadro dell'intervista. L'attore ha mostrato un lato riflessivo e sincero.