Pierluigi Diaco difende le domande a Ravagnani: "Nessuna scusa, è disparità di trattamento"

Il conduttore di Rai2 non si scusa per le domande a Alberto Ravagnani. Diaco cita casi come Garlasco e Signorini per denunciare un doppio standard televisivo.

Il conduttore di Rai2 Pierluigi Diaco ha chiuso definitivamente la questione sulle critiche ricevute per le domande rivolte al conduttore Alberto Ravagnani, rifiutando di presentare qualsiasi tipo di scusa pubblica. La replica del presentatore ha esteso il dibattito oltre il singolo episodio, confrontando il proprio operato con la gestione mediatica di altre vicende giudicate più invasive dalla società civile. Diaco ha sottolineato come la reazione negativa del pubblico e dei social media verso la sua intervista sembri frutto di una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre produzioni televisive.

Diaco confronta la sua intervista con i casi Garlasco

Il conduttore ha chiarito che la sua scelta professionale non prevede pentimenti, citando esplicitamente casi come quello di Chiara Poggi nel contesto di Garlasco e le vicende legate ad Alfonso Signorini. Nella sua risposta rilasciata al Corriere della Sera, Diaco ha accusato i programmi giornalistici e di infotainment di scavare in modo indegno, diretto, scabroso e violento nelle vite private di giovani vittime come quelle di Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio. Ha aggiunto che tali modalità di approccio sono utilizzate quotidianamente in tutte le fasce orarie, incluse quelle considerate protette e familiari, senza generare la stessa ondata di critiche che ha segnato la sua conduzione.

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Critiche al sistema televisivo e ai doppi standard

Una difesa che sposta il focus dalla sfera personale di Ravagnani all'etica complessiva del sistema televisivo italiano. Diaco ha definito le pagine dedicate ai casi Corona-Signorini e Sangiuliano-Boccia come alquanto discutibili ma di sicuro volgari, sottolineando come tali argomenti vengano trattati con toni ben più pesanti e meno rispettosi rispetto al suo intervento. Il ragionamento del conduttore si basa sulla logica del perché tanta indignazione per la sua intervista e non altrettanta per vicende che, secondo lui, vengono affrontate quotidianamente in televisione con modalità ben più invasive e sgradevoli.

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La posizione sul rispetto della sfera privata

Diaco ha affermato di aver visto e letto nelle note vicende che lo hanno visto co-protagonista in questi giorni una differenza marcata nel modo in cui vengono giudicate le scelte editoriali. Ha ribadito che non ritratta le sue azioni né annuncia cambiamenti nel proprio modo di condurre, indicando che la disponibilità a spiegare le proprie ragioni c'è, ma le scuse non sono previste. Questa posizione ferma mantiene al centro del dibattito la questione cruciale su fino a che punto un'intervista può spingersi nella sfera personale di un ospite, senza fornire una risposta definitiva sui limiti etici del giornalismo televisivo.

Conseguenze e prossimi passi per la conduzione

Se chiamato a rendere conto di come e perché ha gestito con quel taglio l'incontro televisivo con Alberto Ravagnani, Diaco ha dichiarato che la sua sarà una scelta professionale da difendere e non una colpa da ammettere. Il conduttore non ha annunciato modifiche al suo stile di conduzione in risposta alle polemiche, mantenendo una linea durevole che privilegia la libertà di indagine giornalistica sulla sensibilità del pubblico. La vicenda resta aperta al dibattito sulle reali norme deontologiche che dovrebbero governare l'infotainment quotidiano in Italia, con Diaco che continuerà a essere un punto di riferimento polemico per la sua franchezza.