Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni: Legami e Controversie Rai

Il giornalista Giuseppe Candela rivela i legami tra Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni. Dopo le polemiche sull'intervista a Alberto Ravagnani, il conduttore punta a querelare per difendere la propria onorabilità.

Il conduttore televisivo Pierluigi Diaco è nuovamente al centro di un acceso dibattito pubblico a causa dei rapporti personali con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e delle recenti polemiche regarding la sua intervista a Alberto Ravagnani. A riaccendere la discussione è il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha sottolineato come l'amicizia tra Diaco e la leader di Fratelli d'Italia possa rappresentare un fattore di protezione per il volto di Rai 1, definita una posizione "intoccabile" all'interno dell'azienda radiotelevisiva.

Storia di amicizia politica e mediatica

Secondo le ricostruzioni effettuate da Giuseppe Candela, il legame tra Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni non è un aspetto nuovo, bensì radicato nel passato. Nel 2022, il giornalista aveva già svelato i dettagli di questa prossimità, rivelando che i due avevano persino condotto insieme un programma radiofonico negli anni passati. Questo retroscena emerge ora mentre Diaco affronta la bufera mediatica conseguente alle accuse ricevute per il suo comportamento professionale durante l'incontro con l'ex sacerdote.

Also read Pierluigi Diaco: Le scuse per Ravagnani e la querela alle insinuazioni

La cronologia dei fatti riportata da Candela indica che nel 2009 Pierluigi Diaco e Giorgia Meloni erano a guida di un appuntamento settimanale trasmesso su Radio Gioventù. Questa emittente era strettamente legata al dicastero guidato dalla stessa Meloni, che ricopriva l'incarico ministeriale dal 2008. Nel programma, i due interlocutori discutevano prevalentemente di tematiche relative ai giovani, creando un terreno comune di dialogo che ha segnato l'inizio di un rapporto professionale e personale duraturo nel tempo.

Dichiarazioni dirette sulla relazione personale

Pierluigi Diaco non ha mai nascosto la propria vicinanza alla leader di Fratelli d'Italia, offrendo una testimonianza chiara e personale della loro relazione. In un'intervista rilasciata in precedenza, il conduttore aveva dichiarato che Meloni è una delle sue migliori amiche, definendola una persona onesta, leale e da lui molto cara. Ha inoltre ricordato i loro percorsi formativi paralleli, sottolineando come lui studiava al Mameli mentre lei frequentava la Garbatella, creando un contrasto tra le sue origini di sinistra e le sue origini di fronte della gioventù.

Advertisement

Diaco ha sottolineato come non abbia mai conosciuto una persona così preparata, dolce e tosta come Meloni, rivendicando apertamente l'amicizia che li unisce. Ha specificato di condividere molte delle sue idee, pur riconoscendo di non essere d'accordo su tutto. Ha aggiunto di non aver mai parlato con lei di questioni legate a Rai, limitando le conversazioni ad altri argomenti e allo sgarbo personale. Questa amicizia, oggi tornata sotto i riflettori, viene analizzata nel contesto delle recenti tensioni che coinvolgono il conduttore e la sua posizione all'interno dell'azienda pubblica.

Le accuse e la difesa dell'onorabilità professionale

Il conduttore di Bella Ma' è finito al centro della bufera a causa dell'intervista interrogatorio condotta nei confronti di Alberto Ravagnani, 33 anni, un ex sacerdote. La reazione è stata immediata e violenta, portando alla richiesta di scuse ufficiali da parte della Rai e a una replica in diretta della conduttrice Milly Carlucci. Prima di questi eventi, secondo quanto ricostruito da Dagospia, il conduttore avrebbe tentato di mettere una pietra sopra le tensioni proponendo di scendere in pista a Ballando con le Stelle in veste di "ballerino per una notte" insieme a Ravagnani.

Milly Carlucci, che aveva già definito l'intervista di Diaco "infelice", aveva espresso la propria vicinanza ad Alberto Ravagnani e alla sua squadra. Ha dichiarato: "Siamo una famiglia e quando un membro di una famiglia viene aggredito è come se viene aggredita tutta la famiglia, e questo è quello che abbiamo provato questa settimana quando tutti noi: ci siamo stretti attorno ad Alberto, non pubblicamente, perché di pubblico non c'è niente, ma con affetto e solidarietà". La conduttrice ha quindi espresso la propria opposizione a qualsiasi tentativo di distensione che coinvolgesse la sua trasmissione.

Decisioni legali e conseguenze future

Pierluigi Diaco ha accettato come ha sempre fatto ogni tipo di critica, anche la più feroce, sul suo lavoro. Ha riconosciuto che, come correttamente gli è stato fatto notare dalla Rai, avrebbe potuto condurre l'intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti. Tuttavia, ha tracciato un confine netto tra le critiche al suo operato professionale e quelle che considera insinuazioni personali, difendendosi con fermezza dall'offesa sotto forma di allusione alla sua onorabilità di uomo e di giornalista.

Advertisement

Il conduttore ha sottolineato di poter avere tanti difetti ma di essere una persona seria e corretta. Per questo motivo, in ogni caso, ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti. Questa decisione legale rappresenta il passo successivo nell'escalation del conflitto, mentre il mondo dello spettacolo e della politica continua a monitorare l'evoluzione della situazione e le possibili ripercussioni sulla carriera del conduttore e sulle dinamiche interne a Rai.